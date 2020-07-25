Süper Lig'de kader haftası: Ateş hattı yanıyor

2019/2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda son haftaya girilirken, Süper Lig'de düşecek takımlar da merak konusu oldu. Ligin son haftaları kıyasıya bir rekabet içerisinde geçerken, Süper Lig'den ilk düşen takım Ankaragücü oldu. Süper Lig'den düşecek diğer iki takım ise bugün belli olacak.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'de son haftaya girilirken, Medipol Başakşehir şampiyonluğunu ilan etti. Süper Lig'den küme düşen ilk takımda Ankaragücü oldu. Henüz Süper Lig'den düşecek diğer iki takım belli olmadı. Bugün oynanacak son hafta karşılaşmalarıyla birlikte küme düşen takımlar belli olacak.
Ateş hattında puanlar birbirlerine çok yakın
33. hafta itibariyle 18. sırada yer alan Ankaragücü'nün 29 puanı bulunuyor. 17. sırada bulunan Kayserispor ise 32 puanda bulunuyor. Ateş hattında yer alan Malatyaspor ise 32 puanla 16. sırada yer alıyor.
Süper Lig'de küme düşecek takımlar belli oluyor
Lig de son 3 sırada bulunan takımların yanı sıra birçok takımda ateş hattında bulunuyor. 15. sırada bulunan Rizespor 35 puanda yer alıyor. 14. sıradaki Denizlispor'un puanı 35.
Küme düşen takımın belirlenmesi için birçok faktör var
Rizespor'un ve Denizlispor'un oynayacakları karşılaşmalarda 1 puan almaları halinde Malatyaspor ve Kayserispor otomatik olarak küme düşecek. Fakat Rizespor ve Denizlispor'un yenilmeleri, aynı zamanda Kayserispor ve Malatyaspor'un rakiplerini yenmesi durumunda birbirleriyle olan maçların skorlarına göre küme düşen takımlar belli olacak. Eğer 4 takım birden 35 puanda olursa, küme düşen son iki ekip Yeni Malatyaspor ve Denizlispor olacak.
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