Süper Lig'de kader haftası: Ateş hattı yanıyor

Süper Lig'de son haftaya girilirken, Medipol Başakşehir şampiyonluğunu ilan etti. Süper Lig'den küme düşen ilk takımda Ankaragücü oldu. Henüz Süper Lig'den düşecek diğer iki takım belli olmadı. Bugün oynanacak son hafta karşılaşmalarıyla birlikte küme düşen takımlar belli olacak.

Ateş hattında puanlar birbirlerine çok yakın

33. hafta itibariyle 18. sırada yer alan Ankaragücü'nün 29 puanı bulunuyor. 17. sırada bulunan Kayserispor ise 32 puanda bulunuyor. Ateş hattında yer alan Malatyaspor ise 32 puanla 16. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de küme düşecek takımlar belli oluyor

Lig de son 3 sırada bulunan takımların yanı sıra birçok takımda ateş hattında bulunuyor. 15. sırada bulunan Rizespor 35 puanda yer alıyor. 14. sıradaki Denizlispor'un puanı 35.

Küme düşen takımın belirlenmesi için birçok faktör var

Rizespor'un ve Denizlispor'un oynayacakları karşılaşmalarda 1 puan almaları halinde Malatyaspor ve Kayserispor otomatik olarak küme düşecek. Fakat Rizespor ve Denizlispor'un yenilmeleri, aynı zamanda Kayserispor ve Malatyaspor'un rakiplerini yenmesi durumunda birbirleriyle olan maçların skorlarına göre küme düşen takımlar belli olacak. Eğer 4 takım birden 35 puanda olursa, küme düşen son iki ekip Yeni Malatyaspor ve Denizlispor olacak.

Şampiyon Başakşehir Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu. Bu maç sonrasında Başakşehir, Kayserispor mücadelesi oynanırken şampiyonluğunu ilan etti. 2019/2020 Cemil Usta Sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir oldu.Aynı saatte oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Şampiyon Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 19. dakikada Mahmut Tekdemir attı.Süper Lig'de şampiyon olan takım kaç para kazanacak?Süper Lig'in 6. şampiyonu BaşakşehirBaşakşehir, 1959 yılında oynanmaya başlayan Süper Lig’de şampiyon olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor’dan sonra 6. farklı kulüp oldu. Okan Buruk’un takımı, aynı zamanda Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin ardından İstanbul’dan çıkan 4. şampiyon olarak da adını tarihe yazdırdı.Ligin ilk şampiyonu Fenerbahçe olurken, 22 ile en çok kazanan ise Galatasaray olarak dikkat çekiyor. Ligde Fenerbahçe’nin 19, Beşiktaş’ın 15, Trabzonspor’un 6 ve Bursaspor’un 1 şampiyonluğu bulunuyor.Fenerbahçe ilk Süper Lig şampiyonluğunu 1959 yılında, Beşiktaş 1960, Galatasaray 1962, Trabzonspor 1976 ve Bursaspor da 2010 yılında yaşadı.🏆 ŞAMP1YON MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 🏆 👊🏻 #TürkiyeninYeniŞampiyonu 🦉 pic.twitter.com/p4yo9Gv6dP— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 19, 2020 Başakşehir-Kayserispor maçı karanlığa büründü: VAR bağlantısı kesildiSüper Lig'de ateş hattında inanılmaz çekişme: Ankaragücü ilk düşen takım oldu