Szymanski faydalı transferde 5. sırada

Bayer Leverkusen'den Grimaldo'nun ilk sırada yer aldığı listede Brighton'dan Verbruggen, Ajax'tan Van den Boomen, Genoa'dan Retegui'den sonra Fenerbahçe'den Szymanski yer alıyor. Polonyalı futbolcu sarı-lacivertli takımda attığı goller ve yaptığı asistlerle ne kadar isabetli bir transfer olduğunu ortaya koydu.

Szymanski 9 maçta 4 gol ve 4 asistlik performansla 8 gole katkı sağladı. Sıradan 10 numaradan farklı bir oyun tarzına sahip olan Szymanski hem savunma hem de hücumda son derece etkili bir performans sergiliyor. 24 yaşındaki futbolcu, 3. bölgede rakip savunma oyuncularına baskı yapıyor, 2. ve 3. bölgede yaptığı presle top kapıyor. Szymanski, pasları ve asistlerinin yanı sıra etkili şutlara da sahip.