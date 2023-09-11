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Spor

Szymanski faydalı transferde 5. sırada

Fenerbahçe'de attığı goller ve yaptığı asistlerle ne kadar isabetli bir transfer olduğunu ortaya koyan Polonyalı futbolcu, The Athletic sitesinin yaptığı 'mütevazı fakat en faydalı transferler' sıralamasında 5. sırada yer aldı.

10:03 . 11/09/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Szymanski'nin güncel piyasa değeri 18 milyon euro.

Szymanski'nin güncel piyasa değeri 18 milyon euro.

Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, The Athletic sitesinin yaptığı 2023 yaz transfer döneminin 'mütevazı fakat en faydalı oyuncuları' sıralamasında 5. sırada yer aldı.


Bayer Leverkusen'den Grimaldo'nun ilk sırada yer aldığı listede Brighton'dan Verbruggen, Ajax'tan Van den Boomen, Genoa'dan Retegui'den sonra Fenerbahçe'den Szymanski yer alıyor. Polonyalı futbolcu sarı-lacivertli takımda attığı goller ve yaptığı asistlerle ne kadar isabetli bir transfer olduğunu ortaya koydu.


Szymanski 9 maçta 4 gol ve 4 asistlik performansla 8 gole katkı sağladı. Sıradan 10 numaradan farklı bir oyun tarzına sahip olan Szymanski hem savunma hem de hücumda son derece etkili bir performans sergiliyor. 24 yaşındaki futbolcu, 3. bölgede rakip savunma oyuncularına baskı yapıyor, 2. ve 3. bölgede yaptığı presle top kapıyor. Szymanski, pasları ve asistlerinin yanı sıra etkili şutlara da sahip.







#Fenerbahçe
#The Athletic
#Sebastian Szymanski
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