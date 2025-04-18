Tahir Babaoğlu'ndan çarpıcı istatistik! Üst üste 5. kez şampiyonluk yaşadı

Bursaspor’da yaşadığı sakatlıklar yüzünden istediği süreyi bulamayan 32 yaşındaki tecrübeli golcü Tahir Babaoğlu, yeşil-beyazlı ekibin ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu garantilemesinin ardından üst üste 5. kez şampiyonluk sevinci yaşadı. 2020-21 sezonunda Kocaelispor’da 2. Lig play-off Şampiyonluğu yaşayan Mustafa Tahir Babaoğlu, 2021-22 sezonunda da Sakaryaspor’un 2. Lig şampiyonluğu kadrosunda yer aldı. 1 Temmuz 2022 yılında Iğdır Futbol Kulübü’ne transfer olan Babaoğlu, 2022-23 sezonunda 3. Lig ve 2023-24 sezonunda da Iğdır FK formasıyla 2. kez şampiyonluk yaşadı. Sezon başında yeşil-beyazlı ekibe transfer olan tecrübeli santrafor Mustafa Tahir Babaoğlu, Bursaspor’da da şampiyonluk sevinci yaşarken üst üste 5. kez şampiyonluk kadrosunda yer aldı.