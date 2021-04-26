Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Takım arkadaşları maç sonu soluğu Harun Tekinin yanında aldı
FUTBOL FUTBOL

Takım arkadaşları maç sonu soluğu Harun Tekin'in yanında aldı

Sarı-lacivertli futbolcular, Kasımpaşa maçında hatalı gol yiyen Harun Tekin'e "Biz bir takımız, birbirimiz için savaşacağız. Önümüzdeki maçları sen alacaksın" sözleriyle moral verdi.

Haber Merkezi DHA
Takım arkadaşları maç sonu soluğu Harun Tekinin yanında aldı
Harun Tekin yediği gol sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada kalesinde 2 gol gören sarı-lacivertli ekipte maç sonrası soyunma odasında takım arkadaşları Harun Tekin’e destek verdi.


Galibiyet coşkusunu Harun ile paylaşan sarı-lacivertli futbolcular, tecrübeli kaleciye moral verdiler.

“Şampiyonluk yarışında finali birlikte göğüsleyeceğiz” ifadelerini kullanan futbolcular, deneyimli eldivene “Biz bir takımız, birbirimiz için savaşacağız. Önümüzdeki maçları sen alacaksın” dediler.

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu da Harun Tekin ile özel olarak görüştü ve futbolda böyle şanssız maçların olabileceğini ancak geçmişi ve kariyeri ile tecrübeli eldivene güvendiğini ve yanında olduğunu söyledi.

Harun Tekin'in büyük hatası tribündeki Altay Bayındır'ı da yıktı
SPOR
Harun Tekin'in büyük hatası tribündeki Altay Bayındır'ı da yıktı

Fenerbahçe zirve takibini sürdürüyor
SPOR
Fenerbahçe zirve takibini sürdürüyor

Abone Ol Google News
Burası kedilerin sahili

Burası kedilerin sahili

​Her sabah yürüyüş yapan vatandaşlar 100'e yakın kedi görüyor.
Evlatlarımızı alacağız

Evlatlarımızı alacağız

Diyarbakır anneleri evlat nöbetinde 600 günü geride bıraktı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Tam kapanma olacak mı?

Thodex soruşturmasında yeni detay.

​Önümüzdeki aylarda birkaç tesiste aşı üretimine başlanacak.

50 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi

50 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi

​İçişleri Bakanı Soylu duyurdu.
Korku filmi gibi

Korku filmi gibi

​'Ne kapı açabiliyoruz ne pencere'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.