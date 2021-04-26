Takım arkadaşları maç sonu soluğu Harun Tekin'in yanında aldı

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada kalesinde 2 gol gören sarı-lacivertli ekipte maç sonrası soyunma odasında takım arkadaşları Harun Tekin’e destek verdi.





Galibiyet coşkusunu Harun ile paylaşan sarı-lacivertli futbolcular, tecrübeli kaleciye moral verdiler.

“Şampiyonluk yarışında finali birlikte göğüsleyeceğiz” ifadelerini kullanan futbolcular, deneyimli eldivene “Biz bir takımız, birbirimiz için savaşacağız. Önümüzdeki maçları sen alacaksın” dediler.

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu da Harun Tekin ile özel olarak görüştü ve futbolda böyle şanssız maçların olabileceğini ancak geçmişi ve kariyeri ile tecrübeli eldivene güvendiğini ve yanında olduğunu söyledi.

REKLAM

SPOR Harun Tekin'in büyük hatası tribündeki Altay Bayındır'ı da yıktı