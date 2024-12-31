Taraftara saldıran teknik direktör Razvan Lucescu 4 ay men edildi

PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, 4 ay sahalardan men edildi. Yapılan açıklamada, son yapılan disiplin kurulu toplantısında Lucescu'nun disiplin kurallarını çiğnediğine hükmedildiği belirtildi. Lucescu ile teknik ekibinde yer alan 4 kişi de dört ay sahalardan men ve 15'er bin avro para cezasına çarptırıldı.