Taraftarlardan Fatih Terim'e çağrı: "Artık bırak"

Galatasaray, kabus gibi bir sezon yaşıyor. Süper Lig’de lider Trabzonspor’un 19 puan gerisinde 10. sırada yer alan Sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası’ndan da elendi. Turnuvaya 5. Tur’dan giriş yapan Galatasaray, TFF 1. Lig’de 18. sırada yer alan Denizlispor’a penaltılarla kaybetti.

Sarı-kırmızılı takımın son yıllarda ligde ve kupada çizdiği başarısız profilin sorumlusu olarak ise Fatih Terim görülüyor. Taraftarlar tarafından eleştiri oklarının hedefi haline gelen Terim, istifaya davet ediliyor. Taraftarlar özellikle sosyal medyada tepki gösterirken, “Fatih Terim İstifa” etiketi, önceki gün Twitter’da üst sıralarda yer aldı.

Aslan, son kupasını 2018- 2019 sezonunda kaldırdı. 2019- 2020 sezonunu Terim yönetiminde ligde 6. olarak tamamlayan sarı-kırmızılı takım, Türkiye Kupası’na da çeyrek finalde veda etti. Geçtiğimiz sezon ligde şampiyonluğu son maçta Beşiktaş’a kaptıran Aslan, kupaya yine çeyrek finalde havlu attı.

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Aklı hala transferde

Teknik direktör Fatih Terim, eleştirileri üzerine almak yerine futbolcuları suçlamayı tercih ediyor. Terim, her başarısız sezonunda olduğu gibi kötü sonuçların sebebi olarak futbolcuları görürken, yine transfer için düğmeye bastı. 68 yaşındaki teknik adam, ara transferde kadroyu yeniden şekillendirmek istiyor. Sarı-kırmızılı takımdaki son dönemine 2017-18 sezonunda başlayan Terim, 8 transfer döneminde Galatasaray’a yaklaşık 70 milyon euroluk transfer yaptırdı.

Terim ve yardımcılarının, kaybedilen maçlardan sonra “Gelişemiyorsak değişeceğiz” demeçleri vermesi de tepkilere neden oldu.

Üst üste gelen kötü sonuçların ardından Başkan Burak Elmas’ın dün Fatih Terim ile bir araya gelerek kötü gidişin nedenlerini sorduğu ve formsuzluğun masaya yatırıldığı öğrenildi.

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