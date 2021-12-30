Spor Taraftarlardan Fatih Terime çağrı "Artık bırak"
FUTBOL FUTBOL

Taraftarlardan Fatih Terim'e çağrı: "Artık bırak"

Süper Lig’de zirvenin 19 puan gerisine düşen ve 10. sırada yer alan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Denizlispor’a elendi. Sarı-kırmızılı takımda gözler teknik direktör Fatih Terim’e dönerken, taraftarlar tecrübeli teknik adamın istifasını istiyor. Başkan Burak Elmas da dün Terim ile görüşerek kötü gidişin nedenlerini sordu.

Abone Ol Google News
Umut Yılmaz Yeni Şafak
Taraftarlardan Fatih Terime çağrı: Artık bırak
Fatih Terim

Galatasaray, kabus gibi bir sezon yaşıyor. Süper Lig’de lider Trabzonspor’un 19 puan gerisinde 10. sırada yer alan Sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası’ndan da elendi. Turnuvaya 5. Tur’dan giriş yapan Galatasaray, TFF 1. Lig’de 18. sırada yer alan Denizlispor’a penaltılarla kaybetti.

Sarı-kırmızılı takımın son yıllarda ligde ve kupada çizdiği başarısız profilin sorumlusu olarak ise Fatih Terim görülüyor. Taraftarlar tarafından eleştiri oklarının hedefi haline gelen Terim, istifaya davet ediliyor. Taraftarlar özellikle sosyal medyada tepki gösterirken, “Fatih Terim İstifa” etiketi, önceki gün Twitter’da üst sıralarda yer aldı.

Aslan, son kupasını 2018- 2019 sezonunda kaldırdı. 2019- 2020 sezonunu Terim yönetiminde ligde 6. olarak tamamlayan sarı-kırmızılı takım, Türkiye Kupası’na da çeyrek finalde veda etti. Geçtiğimiz sezon ligde şampiyonluğu son maçta Beşiktaş’a kaptıran Aslan, kupaya yine çeyrek finalde havlu attı.

Aklı hala transferde

Teknik direktör Fatih Terim, eleştirileri üzerine almak yerine futbolcuları suçlamayı tercih ediyor. Terim, her başarısız sezonunda olduğu gibi kötü sonuçların sebebi olarak futbolcuları görürken, yine transfer için düğmeye bastı. 68 yaşındaki teknik adam, ara transferde kadroyu yeniden şekillendirmek istiyor. Sarı-kırmızılı takımdaki son dönemine 2017-18 sezonunda başlayan Terim, 8 transfer döneminde Galatasaray’a yaklaşık 70 milyon euroluk transfer yaptırdı.

Terim ve yardımcılarının, kaybedilen maçlardan sonra “Gelişemiyorsak değişeceğiz” demeçleri vermesi de tepkilere neden oldu.

Üst üste gelen kötü sonuçların ardından Başkan Burak Elmas’ın dün Fatih Terim ile bir araya gelerek kötü gidişin nedenlerini sorduğu ve formsuzluğun masaya yatırıldığı öğrenildi.

Denizlisporlu futbolcunun gol sevinci sosyal medyayı salladı
SPOR
Denizlisporlu futbolcunun gol sevinci sosyal medyayı salladı


Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

​SSK ve Bağ-Kur'lu fark etmiyor çift maaş hesaplara yatıyor.
Resmi Gazetede yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı

Çok sayıda kamu kurumu yeni personel alımı yapacak.
CHP lideri Kılıçdaroğlunun erken seçim beklentisi: Büyük Kurultay ertelendi

​Kur korumalı TL vadeli hesabına benzer uygulama altın için de geldi.

​Ülkenin Sağlık Bakanı açıkladı: Aşılı veya aşısız herkes için geçerli olacak

Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak, altın korumalı hesabın önemini anlattı.

​Alkollü sürücü polise yakalanınca diz çöküp böyle yalvardı.

​Tutuklanan köpek sahipleri Pitbull saldırısı sonrası kamera görüntülerini silmiş.

​2021 yılında Kudüs'te 349 Müslüman katledildi.
Fenerbahçe uzatmalarda turladı

Fenerbahçe uzatmalarda turladı

​Sarı lacivertliler, Afyonspor karşısında uzatmalarda kazandı.

​Ergene Nehri'nin debisi 7,5 kat arttı.

​Turkovac'ın başvurusu için DSÖ nezdinde gerekli girişimler başlatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.