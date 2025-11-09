Yeni Şafak
Tedesco: Kusursuz değil ama güzel bir gece oldu

22:459/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kayserispor karşısında alınan üç puanı değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig 12. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe konuk ettiği Kayserispor'u 4-2 mağlup etti ve zirveyle arasındaki puan farkını 1'e indirdi.


Galibiyetin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco basın toplantısında soruları yanıtladı.

Tedesco'nun açıklamaları şu şekilde;

"Bu akşam çok mutluyum. Skordan bağımsız olarak oyunu kontrol ettik. Rakip iyi bir formda, yeni bir hocaları var, yeni bir ruhları var. Hem onları hem kendi takımımı tebrik ediyorum."


"Bilemiyorum, yemememiz gereken 2 gol yedik, üstelik oyunu kontrol ederken. Kusursuz değil ama güzel bir gece oldu."

"Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ders almaya başlamadım. Tercümanlarıma sürekli Türkçe kelimeler soruyorum. Türkçe konuşmak için erken ama elimden geleni yapıyorum."




