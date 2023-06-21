Temsilcilerimizin Konferans'taki rakipleri belli oluyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Kupası
UEFA'nın kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme turu eşleşmeleri bugün belli olacak.
Süper Lig'in 2'ncisi ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, 3'üncüsü Beşiktaş ve 4'üncüsü Adana Demirspor'un da rakipleri saat 14.00'teki kura çekiminde belirlenecek.
Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak.
La Fiorita 1967 (SMR) - FC Zimbru Chisinau (MDA)
Balzan FC (MLT) - NK Domžale (SVN)
Beitar Jerusalem FC (ISR)
PFC Levski Sofia (BUL)
Gabala SC (AZE)
FK Vojvodina (SRB)
FK Željezničar (BIH) - FC Dinamo Minsk (BLR)
KF Tirana (ALB) - FC Dinamo Batumi (GEO)
Debreceni VSC (HUN)
FC CSKA 1948 (BUL)
CFR 1907 Cluj (ROU)
Hapoel Beer-Sheva FC (ISR)
Legia Warszawa (POL)
Dunajská Streda (SVK) - FC Dila Gori (GEO)
FK Makedonija GP Skopje (MKD) - FC RFS (LVA)