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Spor

Temsilcilerimizin Konferans'taki rakipleri belli oluyor

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri bugünkü kura çekiminde belirlenecek.

11:33 . 21/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
UEFA Avrupa Konferans Ligi Kupası

UEFA Avrupa Konferans Ligi Kupası

UEFA'nın kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme turu eşleşmeleri bugün belli olacak.


Süper Lig'in 2'ncisi ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, 3'üncüsü Beşiktaş ve 4'üncüsü Adana Demirspor'un da rakipleri saat 14.00'teki kura çekiminde belirlenecek.


Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak.


Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

La Fiorita 1967 (SMR) - FC Zimbru Chisinau (MDA)

Balzan FC (MLT) - NK Domžale (SVN)

Beitar Jerusalem FC (ISR)

PFC Levski Sofia (BUL)

Gabala SC (AZE)


Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

FK Vojvodina (SRB)

FK Željezničar (BIH) - FC Dinamo Minsk (BLR)

KF Tirana (ALB) - FC Dinamo Batumi (GEO)

Debreceni VSC (HUN)

FC CSKA 1948 (BUL)


Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri

CFR 1907 Cluj (ROU)

Hapoel Beer-Sheva FC (ISR)

Legia Warszawa (POL)

Dunajská Streda (SVK) - FC Dila Gori (GEO)

FK Makedonija GP Skopje (MKD) - FC RFS (LVA)




#UEFA
#Konferans Ligi
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Adana Demirspor
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