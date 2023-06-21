Temsilcilerimizin Konferans'taki rakipleri belli oluyor

UEFA'nın kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme turu eşleşmeleri bugün belli olacak.

Süper Lig'in 2'ncisi ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, 3'üncüsü Beşiktaş ve 4'üncüsü Adana Demirspor'un da rakipleri saat 14.00'teki kura çekiminde belirlenecek.