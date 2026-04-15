Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Tenis
Tenis efsanesi Ivan Dodig Antalya'da

17:2115/04/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Ivan Dodig kariyerinde 7 kez Grand Slam şampiyonluğu kazandı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlene TEN-PRO Global Junior Tour Turkish Bowl kapsamında dünya tenisinin önde gelen isimlerinden grand slam şampiyonu Ivan Dodig, genç sporcularla bir araya geldi.

Corendon Tennis Club Kemer'de düzenlenen Master Class etkinliğinde gelecek vaat eden genç tenisçilerle buluşan Dodig, deneyimlerini aktardı.


Çiftler ve karışık çiftlerde 7 Grand Slam şampiyonluğu bulunan, kariyerinde ATP dünya 1 numarası ünvanına ulaşan Dodig, etkinlikteki konuşmasında, genç sporcularla bir araya geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.


Turnuvada mücadele eden sporcular arasında Dodig'in oğulları Josip ve Peter Dodig de yer aldı.






#Ivan Dodig
#Kemer
#Antalya
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
