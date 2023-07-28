TFF Başkanı Büyükekşi: "UEFA başvurumuzu kabul ederse EURO 2032 için başka rakibimiz yok"

TFF olarak geçtiğimiz aylarda hem 2028 hem de 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemek için adaylık başvurusu yaptıklarını kaydeden başkan Mehmet Büyükekşi, "Bu adaylık başvuruları 10 Ekim'de neticelenecek. Adaylığımızda Euro 2028 için rakibimiz Birleşik Krallık, Euro 2032 için ise rakibimiz İtalya'ydı. İtalyan Futbol Federasyonu ile bir müzakere yaptık. Bu müzakere neticesinde Euro 2032 için ayrı ayrı adaylık başvurusu yapma yerine UEFA'ya birlikte başvuru yapma kararı aldık. Eğer UEFA bu çalışmamızı kabul ederse Euro 2032 ev sahipliği için herhangi bir başka rakibimiz yok. Birlikte yaptığımız bu başvurunun Avrupa futbolu için de Türkiye futbolu için de çok önemli olacağını düşünüyoruz. Ülkemiz için de bir milat olacak. Özellikle yüzyıllara, Roma İmparatorluğu'na dayanan benzer kültür ve köklü bir tarihin bir parçası olan iki Akdeniz ülkesinin birlikte hareket edecek olmasının yanı sıra geçmişe baktığımızda iki ülke tarafından düzenlenen gerek Avrupa Şampiyonası gerekse Dünya Kupası organizasyonlarının son derece başarılı geçmesi bizi bu yola sevk etti. Şu anda Euro 2028 adaylığından vazgeçme gibi bir düşüncemiz yok. Eğer Euro 2032 için İtalya ile ortak yapacağımız adaylık başvurumuz UEFA tarafından kabul edilirse, Euro 2028 adaylığından çekileceğiz. İtalya birlikte 2032 Avrupa Şampiyonası'nı eşit şartlarda düzenlemek için başvurumuzu yaptık. Ülkemiz gibi İtalya da gerek futbolda gerek turizmde önemli bir ülke. İnşallah iki ülke için de hayırlı uğurlu olsun diyorum" şeklinde konuştu.





"2026 yılına kadar süremiz var"

İtalya ile ortak adaylık başvurusu için yaptıkları müzakerelere de değinen Büyükekşi, "Zaten EURO 2032'yi tek başımıza düzenlemek için yaptığımız başvuruda seçtiğimiz 10 tane şehir vardı. İtalya Futbol Federasyonu'nun kendi başvurusu için belirlediği 10 tane şehir var. Birlikte müracaat ederken daha önce belirlediğimiz şehirlerin dışına çıkmadan, bu şehirlerin içerisinden seçim yapacağız. Belki şehir sayıları düşecek çünkü ortak ev sahipliğinde maçlar yarı yarıya bölünecek. Şampiyonanın oynanacağı şehirleri müzakere etmek için 2026 yılına kadar süremiz var. Ama önce 10 Ekim'de UEFA'nın bu başvurumuzu kabul etmesi lazım. UEFA başvurumuzu kabul ettikten sonra bu tür detaylara gireceğiz" ifadelerini kullandı.





"Çok önemli olduğunu düşünüyoruz"

Türkiye'nin birçok kez Avrupa Şampiyonası düzenlemek için başvuruda bulunduğunu hatırlatan Büyükekşi, "Bu başvurularımızda ev sahibi olma şansını oylamada bazen büyük farkla, bazen de bir oy farkla kaybetti. Maalesef bu zamana kadar bir Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak kısmet olmadı. Ama inşallah çok büyük ihtimalle bunu İtalya ile ortaklaşa yaparak bu hedefimize ulaşmış olacağız. Bunun da gerek ülkemiz gerekse İtalya açısından soft power olarak çok önemli olduğunu düşünüyoruz. EURO 2032'ye ev sahipliği yapmanın hem futbolumuza hem ekonomimize hem de turizmimize olumlu katkısı olacağını düşünüyorum. Bunu en iyi şekilde doğru bir strateji ile yönetmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.





"Turnuva iki ülke arasında eşit olarak dağıtılacak"

UEFA'nın, Türkiye Futbol Federasyonu ve İtalya Futbol Federasyonunun bugün müştereken yaptıkları adaylık başvurularını kabul etmesi durumunda, kalan adaylık süreci ortak yürütülecek olup UEFA tarafından istenilen bilgi ve dokumanlar güncellenerek UEFA'ya sunulacaktır. Ev sahipliği yapacak şehirler ve stadyumlar iki federasyonun daha önce UEFA'ya bildirdiği stadyumlar arasından belirlenecek, turnuva iki ülke arasında eşit olarak dağıtılacaktır. Ev sahibi şehir ve stadyumların seçilmesi konusundaki nihai karar gelecekte yapılacak değerlendirmelerin ardından verilecektir







