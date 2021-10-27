Spor TFF Başkanı Nihat Özdemir Kulüpler altyapıya önem vermeye başladı
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TFF Başkanı Nihat Özdemir: Kulüpler altyapıya önem vermeye başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Özdemir, yabancı sınırı sayesinde kulüplerin altyapıya önem verdiğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Kulüpler altyapıya önem vermeye başladı
TFF Başkanı Nihat Özdemir

TFF Başkanı Nihat Özdemir, gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. MHK başkanını kısa süre içerisinde duyuracaklarını belirten Başkan Özdemir, yabancı sınırı hakkında da konuştu. Başkan Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Hedefimiz yüzde yüz doluluk"

  • "Bu sezon da tribünlerimizi yüzde 50, localarımızı yüzde 100 olarak oynatmaya devam ediyoruz. Sağlık kurulumuz çalışma içerisinde. Hedefimiz stadyum kapasitelerini yüzde yüz açmak."

"Kulüplerimiz nefes aldı"

  • "4 büyükler ve 1-2 Anadolu kulüplerimiz bankalarla anlaşma yaptılar. Gerçekten bankalara da teşekkür etmeliyiz. Kulüplerimizin nefes almalarını sağladılar."

"Hedefimiz Dünya Kupası'na gitmek"

  • "Zor bir süreç ama hedefimiz ilk kademede play-off oynamak. Yeni hocamız Stefan Kuntz ile iddiamız devam ediyor. Play-off sistemi de kolay değil ancak inşallah oradan çıkarız."

"MHK başkanını açıklayacağız"

  • "MHK için Kulüpler Birliği ile ortak 5 kişilik bir çalışma grubu oluşturduk. Sistemin nasıl gelişeceğini, adaletli tayin, akraba ilişkileri, bütün detaylarına kadar çalışma yapılıyor. 1-2 gün içerisinde yeni MHK başkanını atayacağız."

"Kulüplerimiz altyapıya önem vermeye başladı"

  • "Bu yıl 8+3 devam ediyor. Süper Lig'de neredeyse 8-9 takımın ilk 11'inin tamamı yabancıydı. 6.96, şu an takımlarımızın oynattığı yabancı sayısı ortalaması. Kulüplerimiz, altyapı oyuncularına yer vermeye başladı. Bu kuralı getirmeseydik eskisi gibi devam edecekti."

"24 takımlı lig olacak"

  • "Kadın futbol takımının ilk ateşini Beşiktaş yaptı. Teşekkür etmek gerekiyor. FIFA'nın futbol bütçesinin 1 milyar dolarını kadın futboluna ayırdığını gördük. Biz de TFF olarak Kadın Ligi'ni oynatma kararı aldık. Ve Beşiktaş şampiyon oldu. Yönetim kurulu kararıyla 'Süper Lig'de olan takımlar eğer kadın futbol takımlarını kurarlarsa, onları direkt olarak Süper Lig'e alacağız' dedik. Sağ olsunlar, 8 takım hemen kurdu ve 24 takımla ligi dizayn ediyoruz."

"Kötü niyetin olmadığına hepimiz inanalım

  • "İnsanın olduğu her yerde hata olur. Dünya, VAR sistemini hakem hatalarını en aza indirmek için buna başvurdu. Kötü niyetin olmadığına hepimiz inanalım. Kulüp başkanları, yöneticiler ve teknik direktörlerden bu ricamdır. Galip gelince hiç sesleri çıkarmayan ama mağlup olunca kendi hocası, futbolcusu için konuşmayıp sonucu hakeme bağlamak hiç doğru değil. Bu Türk futboluna çok büyük zarar veriyor."

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