Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
TFF müjdeyi açıkladı: Maç biletleri ücretsiz oldu

TFF müjdeyi açıkladı: Maç biletleri ücretsiz oldu

17:374/06/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
TFF
TFF

Ümit Milli Futbol Takımı'nın yarın Karadağ ile oynayacağı hazırlık maçını futbolseverler ücretsiz olarak izleyebilecek.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın yarın İstanbul'da Karadağ ile oynayacağı hazırlık maçını futbolseverler ücretsiz olarak izleyebilecek.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, internet üzerinden www.passo.com.tr ile passo mobil uygulamadan biletlerini alabileceklerdir." denildi.




#Ümit Milli Futbol Takımı
#Karadağ U21
#Türkiye U21
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arefe günü Ptt açık mı? Arefe günü Ptt kargolar kapalı mı yarım gün mü?