TFF müjdeyi açıkladı: Maç biletleri ücretsiz oldu

TFF
Ümit Milli Futbol Takımı'nın yarın Karadağ ile oynayacağı hazırlık maçını futbolseverler ücretsiz olarak izleyebilecek.
Ümit Milli Futbol Takımı'nın yarın İstanbul'da Karadağ ile oynayacağı hazırlık maçını futbolseverler ücretsiz olarak izleyebilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, internet üzerinden www.passo.com.tr ile passo mobil uygulamadan biletlerini alabileceklerdir." denildi.
#Ümit Milli Futbol Takımı
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