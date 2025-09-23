Yeni Şafak
TFF'den Arda Kardeşler'e talimat: Düdüğünü as!

09:2623/09/2025, Salı
G: 23/09/2025, Salı
Arda Kardeşler maçın en çok konuşulan ismi oldu.
TFF yönetimi, Trabzonspor-Gaziantep FK maçında verdiği skandal karar sonrası Arda Kardeşler'den düdüğünü kendi isteğiyle asmasını istedi. Kardeşler'den olumlu cevap gelmezse bir daha maç verilmeyecek.

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan mücadele, hakem Arda Kardeşler'in tartışmalı kararı gündeme oturmuştu.


65. dakikada kazanılan faul sonrası oyunun hızla başlamasına izin veren Kardeşler, birkaç saniye içinde Trabzonspor net gol fırsatına yaklaşırken, düdüğünü çalıp atışı tekrarlattı. Bu karar sonrası hem Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan hem de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Arda Kardeşler'e tepki göstermişti.



"Düdüğünü as Arda"

Başkan Doğan, "Bu arkadaşımızın hakemliği bitmiştir! Bu kadar da değil artık. Yeter ya! Bu art niyetle ilgili net bir karar verilmiyorsa o zaman başka konuşacağız" açıklamasını yapmıştı.


TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, dün Riva'da bir araya geldiği Arda Kardeşler'den hakemlik kariyerini kendi isteği ile bitirmesini istedi. TFF'nin Arda Kardeşler'den cevap gelene kadar kendisine maçlarda görev vermeme kararı aldığı ve düdüğünü astıracağı öğrenildi.







#Süper Lig
#Arda Kardeşler
#Trabzonspor
#TFF
