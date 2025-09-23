TFF'den Arda Kardeşler'e talimat: Düdüğünü as!

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan mücadele, hakem Arda Kardeşler'in tartışmalı kararı gündeme oturmuştu.





65. dakikada kazanılan faul sonrası oyunun hızla başlamasına izin veren Kardeşler, birkaç saniye içinde Trabzonspor net gol fırsatına yaklaşırken, düdüğünü çalıp atışı tekrarlattı. Bu karar sonrası hem Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan hem de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Arda Kardeşler'e tepki göstermişti.









Bu görüntü; bir hakemin kötü niyetini ve ahlaka aykırı tavrını en çıplak haliyle ortaya koymuştur.



Adalet için, hak için, akıtılan alın teri için; atağımızı kasıtlı olarak engelleyen bu hakem hakkında Türkiye Futbol Federasyonu’nun derhal harekete geçmesi kaçınılmazdır.



Başkan Doğan, "Bu arkadaşımızın hakemliği bitmiştir! Bu kadar da değil artık. Yeter ya! Bu art niyetle ilgili net bir karar verilmiyorsa o zaman başka konuşacağız" açıklamasını yapmıştı.





TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, dün Riva'da bir araya geldiği Arda Kardeşler'den hakemlik kariyerini kendi isteği ile bitirmesini istedi. TFF'nin Arda Kardeşler'den cevap gelene kadar kendisine maçlarda görev vermeme kararı aldığı ve düdüğünü astıracağı öğrenildi.























