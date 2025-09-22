Yeni Şafak
TFF'den Ferhat Gündoğdu açıklaması

17:4822/09/2025, Pazartesi
G: 22/09/2025, Pazartesi
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevine devam ettiğini açıkladı.

Son haftalarda yaşanan hakem hatalarının ardından Süper Lig kulüpleri, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifasını istiyordu.


Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamayla Ferhat Gündoğdu'nun görevine devam edeceğini duyurdu.


Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"MHK Başkanı Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu'ya ilişkin bugün medyaya yansıyan spekülatif haberler hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur. Sayın Gündoğdu görevinin başındadır ve çalışmalarına devam etmektedir."






#TFF
#MHK
#Ferhat Gündoğdu
