TFF'den genç futbolcularla ilgili radikal hamle! Lig iptali gündemde

Türkiye Futbol Federasyonu'nun genç futbolcularla ilgili flaş bir adım atmak üzere olduğu ortaya çıktı. Buna göre U19 Ligi'nin iptali gündemde. İşte ayrıntılar...
Türk futbolunda genç oyuncuları yakından ilgilendiren kritik bir karar masada. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), U19 Ligi’ni iptal ederek genç futbolcuların profesyonel liglerde forma giyebilmesinin önünü açacak yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığı öğrenildi.
U19 iptal ediliyor
Ajansspor'un haberine göre TFF, altyapı sisteminde köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre, TFF U19 Ligi’nin iptali gündemde. Bu kararın alınması durumunda, lig bünyesindeki futbolcular mevcut kulüplerinden ayrılarak profesyonel takımlara resmi olarak transfer olabilecek.
Gençlere yeni dönem
Planlanan düzenlemeye göre U19 kategorisinde forma giyen genç futbolcular, artık Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerine doğrudan transfer hakkı kazanacak.
Kararın açıklanması bekleniliyor
TFF’nin söz konusu planı üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü, nihai kararın ise kısa süre içinde kamuoyuna açıklanacağı öğrenildi. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Türkiye’deki altyapı yapısında önemli bir değişim yaşanacak.