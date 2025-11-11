TFF'den genç futbolcularla ilgili radikal hamle! Lig iptali gündemde

Türk futbolunda genç oyuncuları yakından ilgilendiren kritik bir karar masada. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), U19 Ligi’ni iptal ederek genç futbolcuların profesyonel liglerde forma giyebilmesinin önünü açacak yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Ajansspor'un haberine göre TFF, altyapı sisteminde köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre, TFF U19 Ligi’nin iptali gündemde. Bu kararın alınması durumunda, lig bünyesindeki futbolcular mevcut kulüplerinden ayrılarak profesyonel takımlara resmi olarak transfer olabilecek.