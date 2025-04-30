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TFF'den iki maç hakkında soruşturma: Etik Kurulu'na sevk edildi

TFF'den iki maç hakkında soruşturma: Etik Kurulu'na sevk edildi

18:4030/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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TFF
TFF

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin yaptığı başvuru neticesinde Ankara Büyükşehir Belediye Fomget'in iki maçını incelemek üzere Etik Kurulu'na sevk etti.

Fenerbahçe Kulübü, Kadın Futbol Süper Ligi'nde oynanan
Ankara Büyükşehir Belediye Fomget-Çekmeköy Bilgidoğa ve Bornova Hitabspor-Ankara Büyükşehir Belediye Fomget maçlarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) soruşturma başlatılması talebiyle başvuruda bulunmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, sarı-lacivertlilerin başvurusunu değerlendirme kararı aldı ve ABB Fomget'in maçlarını incelenmek üzere Etik Kurulu'na sevk etti.


Ne olmuştu?

Kadın Futbol Süper Ligi'nde ABB Fomget, önce Çekmeköy Bilgidoğa 19-0 ardından Bornova Hitabspor'u 12-1 yenerek (+5) averajla son haftaya Fenerbahçe'nin önünde lider girdi. Sarı-lacivertli kulüpte alınan sonuçların "hayatın olağan akışına aykırı" olduğu görüşüne vardı ve federasyona maçların incelenmesi için başvuruda bulundu.





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