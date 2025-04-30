TFF'den iki maç hakkında soruşturma: Etik Kurulu'na sevk edildi

Ankara Büyükşehir Belediye Fomget-Çekmeköy Bilgidoğa ve Bornova Hitabspor-Ankara Büyükşehir Belediye Fomget maçlarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) soruşturma başlatılması talebiyle başvuruda bulunmuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Fomget-Çekmeköy Bilgidoğa ve Bornova Hitabspor-Ankara Büyükşehir Belediye Fomget maçlarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) soruşturma başlatılması talebiyle başvuruda bulunmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, sarı-lacivertlilerin başvurusunu değerlendirme kararı aldı ve ABB Fomget'in maçlarını incelenmek üzere Etik Kurulu'na sevk etti.

Kadın Futbol Süper Ligi'nde ABB Fomget, önce Çekmeköy Bilgidoğa 19-0 ardından Bornova Hitabspor'u 12-1 yenerek (+5) averajla son haftaya Fenerbahçe'nin önünde lider girdi. Sarı-lacivertli kulüpte alınan sonuçların "hayatın olağan akışına aykırı" olduğu görüşüne vardı ve federasyona maçların incelenmesi için başvuruda bulundu.