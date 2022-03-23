Spor TFFden UEFAya EURO 2028 başvurusu
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TFF'den UEFA'ya EURO 2028 başvurusu

Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunu yaptığını açıkladı. Türkiye'nin yanı sıra uluslararası organizasyonlardan men edilen Rusya'da turnuvaya aday oldu. İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler (Birleşik Krallık) ortaklığı diğer aday olarak başvuru yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TFFden UEFAya EURO 2028 başvurusu
TFF

Türkiye Futbol Federasyonu 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2028) için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunda bulundu. Federasyonun sitesinde yer alan bilgiye göre adaylık dosyalarının UEFA'ya gönderildiği ve ilerleyen süreçte değerlendirme yapıldıktan sonra kararın verileceği ifade edildi.

BBC'nin haberine göre Ukrayna'ya savaş açması nedeniyle FIFA ve UEFA organizasyonlarından men edilen Rusya, İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler (Birleşik Krallık) ortaklığının yanı sıra Türkiye de adaylığını açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgi şu şekilde:

  • "Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunu yaptı.UEFA, önümüzdeki süreçte aday ülkelerin dosyalarını değerlendirdikten sonra EURO 2028 ev sahipliği ile ilgili kararını verecek."

Türkiye'nin 5. Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı

Türkiye daha önce 4 kez Avrupa Futbol Şampiyonasına ev sahipliği için adaylık başvurusunda bulundu. Son olarak EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na aday olmuş ancak UEFA, organizasyonun ev sahipliğini Türkiye'nin yarıştığı Almanya'ya vermişti.

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