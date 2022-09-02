Bakan Kasapoğlu açıkladı: İki kişi daha sorguya alındı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dün yapılan saldırıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile basın mensuplarının karşısına geçen Bakan Kasapoğlu, yakalanan iki saldırgana ilave, iki kişinin daha sorguya alındığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, "TFF'ye yapılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Tüm camiaya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En büyük tesellimiz bu saldırıda kimsenin zarar görmemiş olmasıdır. İki saldırgan da dün gece yakalandı. Bu saldırganlarla ilişkisi tespit edilen iki kişi daha alındı ve onlar da sorgulanıyor" açıklamasında bulundu.

SPOR TFF'ye yapılan saldırıda kullanılan silah aranıyor