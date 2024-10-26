Thomas Reis: 42 puana ulaştığımızda konuşacağım

Samsunspor, Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.





Galibiyetin ardından teknik direktör Thomas Reis, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Thomas Reis'in açıklamaları şöyle:

“3 puan aldığımız için mutluyuz. İlk yarıda iki penaltı kaçırdık. İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Uzun toplarla oynadık ve rakibimiz golü buldu."





"Kasımpaşa ilk yarı üstümüzde iyi bir baskı kurdu. Biz ise istediğimiz performansı gösteremedik. Kötü bir oyun sergiledik. İkinci yarı değişiklikler yaptık ve topa daha çok sahip olmaya başladık ilk yarıya oranla. Takımın gösterdiği performanstan dolayı gurur duyuyorum. 22 puanımız var. Bence hiç fena değil”





“Kendisi tecrübeli bir oyuncu. İlk penaltısı iyiydi. Onu atmış olsaydı herkes iyi penaltı attı diyebilirdi. Benim için önemli olan takımın gösterdiği reaksiyondu. Ntcham da iyi oynadı. İlk 11'de oynayan birçok oyuncumuzdan yoksun buraya geldik. Genç oyuncuları oynattık. Takımımın gösterdiği performansla gurur duyuyorum”





Süper Lig'deki hedefleri hakkında 42 puana ulaşmadan konuşmak istemediğini belirtti.















