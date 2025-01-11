Thomas Reis'ten Kayserispor itirafı: 'Maçtan önce söylemiştim...'

Samsunspor, Trendyol Süper Lig 19. haftasında Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.





Galibiyetin ardından teknik direktör Thomas Reis, basın toplantısında soruları yanıtladı.





Teknik direktör Thomas Reis'in açıklamaları şöyle:

'Maçtan öncede söylemiştim'

"Öncelikle 3 puan aldığımız ve galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyum. Maçtan öncede zorlu bir karşılaşma olacağını söylemiştim. Çünkü, rakibimiz Kayseri'nin ligde kalmak adına her puana ihtiyacı vardı."





'Hemen golü bulduk'

"Golden önce ilk yarının ilk dakikalarında iyi bir performans gösterdik. Hemen golü bulduk. Ancak, golden sonra istemediğimiz performansı göstermeye başladık. Maçın geri kalan kısmında ise iyi savunma yaptık. Takım olarak çok iyi savaştık."





'Çok mutluyuz'

"Kayseri de elinden geleni yapmaya çalıştı. Son dakikaya kadar bastırmaya çalıştılar. Girdikleri son pozisyonda da gol atabilirlerdi. Çok şükür galibiyetle ayrılan taraf olduk. 36 puana ulaştık. Çok mutluyuz”















