Thomas Reis'ten Kayserispor itirafı: 'Maçtan önce söylemiştim...'

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Kayserispor galibiyetinin ardından konuştu. Reis, "3 puan aldığımız ve galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyum. Maçtan öncede zorlu bir karşılaşma olacağını söylemiştim." dedi.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig 19. haftasında Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Galibiyetin ardından teknik direktör Thomas Reis, basın toplantısında soruları yanıtladı.
"Öncelikle 3 puan aldığımız ve galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyum. Maçtan öncede zorlu bir karşılaşma olacağını söylemiştim. Çünkü, rakibimiz Kayseri'nin ligde kalmak adına her puana ihtiyacı vardı."
"Golden önce ilk yarının ilk dakikalarında iyi bir performans gösterdik. Hemen golü bulduk. Ancak, golden sonra istemediğimiz performansı göstermeye başladık. Maçın geri kalan kısmında ise iyi savunma yaptık. Takım olarak çok iyi savaştık."
"Kayseri de elinden geleni yapmaya çalıştı. Son dakikaya kadar bastırmaya çalıştılar. Girdikleri son pozisyonda da gol atabilirlerdi. Çok şükür galibiyetle ayrılan taraf olduk. 36 puana ulaştık. Çok mutluyuz”