Thorsten Fink Samsun'a geldi

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Thorsten Fink şehre geldi.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yollarını ayırdığı Alman teknik direktör Thomas Reis’ın ardından teknik direktörlük görevine yine Alman çalıştırıcı Thorsten Fink’i getirdi.

Kırmızı-beyazlı kulüp, 58 yaşındaki teknik adamla 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Son olarak Belçika’nın Jupiler Pro League ekiplerinden KRC Genk’i çalıştıran Fink, resmi görüşmelerin ardından Samsun’a geldi.

Deneyimli teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Futbolculuk kariyerinin ardından 2006 yılından bu yana teknik direktörlük yapan Fink, Avrupa ve Asya’da birçok kulüpte görev aldı.

Kariyerinde FC Basel, Hamburger SV, Austria Wien, Al-Nasr SC ve Genk gibi takımları çalıştıran Alman teknik direktör, elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi.

Thorsten Fink’in kısa süre içerisinde takımla ilk antrenmanına çıkması ve hazırlıklarına başlaması bekleniyor.




