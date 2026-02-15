Thorsten Fink Samsun'a geldi

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yollarını ayırdığı Alman teknik direktör Thomas Reis’ın ardından teknik direktörlük görevine yine Alman çalıştırıcı Thorsten Fink’i getirdi.

Son olarak Belçika’nın Jupiler Pro League ekiplerinden KRC Genk’i çalıştıran Fink, resmi görüşmelerin ardından Samsun’a geldi.

Deneyimli teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Futbolculuk kariyerinin ardından 2006 yılından bu yana teknik direktörlük yapan Fink, Avrupa ve Asya’da birçok kulüpte görev aldı.