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THY Avrupa Ligi 2. haftasında hangi maçlar var, saat kaçta?

THY Avrupa Ligi 2. haftasında hangi maçlar var, saat kaçta?

10:328/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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THY Avrupa Ligi’nde 2. hafta heyecanı başlıyor.
THY Avrupa Ligi’nde 2. hafta heyecanı başlıyor.

THY Avrupa Ligi’nde 2. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın öne çıkan maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Türk derbisinde karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma bu sezon aynı ülkeden iki takımın mücadele edeceği ilk maç olacak. İlk hafta maçlarını kazanan iki Türk takımının maçı 10 Ekim Perşembe günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20.30'da oynanacak. Peki, THY Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta? İşte detaylar.

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY Avrupa Ligi'nin 2. haftası yarın başlayacak. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Türk derbisinde karşı karşıya gelecek. Haftanın dikkati çeken diğer bir karşılaşması ise İspanyol temsilcisi Real Madrid'le Sırp ekibi Partizan arasında yapılacak. THY Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta? Detaylar haberimizde.

THY Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta?

Son şampiyon Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR ise ilk maçında Real Madrid'i yenen Bayern Münih'i 10 Ekim'de sahasında konuk edecek.

THY Avrupa Ligi'nde 2. haftanın programı şöyle:

9 Ekim Çarşamba:

20.00 Monaco-Maccabi Playtika (Salle Gaston Medecin)

21.00 Kızılıyıldız-Baskonia (Belgrad Arena)

10 Ekim Perşembe:

20.30 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

21.00 LDLC ASVEL-Virtus Segafredo Bologna (Astroballe)

21.15 Panathinaikos AKTOR-Bayern Münih (OAKA)

21.45 Real Madrid-Partizan (Wizink Center)

11 Ekim Cuma:

21.15 Olympiakos-Zalgiris (Barış ve Dostluk)

21.30 Barcelona-Alba Berlin (Palau Blaugrana)

21.30 EA7 Emporio Armani Milan-Paris Basketbol (Unipol Forum)

THY AVRUPA LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

THY Avrupa Ligi'nde 2. hafta öncesi puan durumu şöyle:

Takım O G M A Y Av. P

1- Monaco 1 1 - 93 80 13 2

2- Fenerbahçe Beko 1 1 - 82 71 11 2

3- Panathinaikos AKTOR 1 1 - 87 77 10 2

4- Anadolu Efes 1 1 - 76 67 9 2

5- Bayern Münih 1 1 - 97 89 8 2

6- Maccabi Platika 1 1 - 89 82 7 2

7- Zalgiris 1 1 - 74 67 7 2

8- Baskonia 1 - 1 88 82 6 1

9- Kızılyıldız 1 - 1 80 77 3 1

10- Paris Basketbol 1 - 1 77 80 3 1

11- Partizan 1 - 1 82 88 -6 1

12- LDCL ASVEL 1 - 1 82 89 -7 1

13- Barcelona 1 - 1 67 74 -7 1

14- Real Madrid 1 - 1 89 97 -8 1

15- Virtus Segafredo Bologna 1 - 1 67 76 -9 1

16- Alba Berlin 1 - 1 77 87 -10 1

17- Olympiakos 1 - 1 71 82 -11 1

18- EA7 Emporio Armani Milan 1 - 1 80 93 - 13 1



#THY Avrupa Ligi
#Anadolu Efes
#Fenerbahçe Beko

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