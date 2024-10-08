Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY Avrupa Ligi'nin 2. haftası yarın başlayacak. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Türk derbisinde karşı karşıya gelecek. Haftanın dikkati çeken diğer bir karşılaşması ise İspanyol temsilcisi Real Madrid'le Sırp ekibi Partizan arasında yapılacak. THY Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta? Detaylar haberimizde.