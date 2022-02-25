Torrent'ten Barcelona değerlendirmesi: Kötü kura çektik

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Temsilcimiz Galatasaray, seri başı olduğu kurada dünya devi Barcelona ile eşleşti.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent, eşleşme hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Kulüp televizyonuna konuşan 59 yaşındaki çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"Barcelona bizi çok şaşırtmayacak"
- "Barcelona, Avrupa'da formda takımlardan bir tanesi. Xavi de nasıl bir oyun oynayacaklarını iyi biliyor. İyi transferler yaptılar. Takım güçlendi. Napoli maçında da neler yapabileceklerini gösterdiler. Barcelona, bizi çok şaşırtmayacak. Hem hücumda, hem de savunmada ne kadar kaliteli olduklarını biliyoruz."
"Taraftarı olduğumuz takım"
- "Bizim için özel bir maç. Çok uzun süre Barcelona'da çalıştık. Kaleci antrenörümüz 22 sene Barcelona'da çalıştı. Ben de orada çalıştım. Taraftarı olduğumuz takım. Özel olacak ama kendimizi savunacağız, elimizden geleni yapacağız."
"Avrupa'nın en formda ekibiyle oynayacağız"
- "Güçlü takımlar vardı ama en kötü kurayı çektik. Napoli maçını izleyenler görmüştür. Barcelona son dönemde inanılmaz formda. Avrupa'nın en formda ekibiyle oynayacağız."
The round of 16 is set ✅
🤔 Best-looking tie? #UELdraw | #UEL pic.twitter.com/aTxFLyNdpt
The round of 16 is set ✅