Tottenham küme düşüyor: Son 91 yıldır böyle istatistik görülmedi

18:3212/04/2026, Pazar
Tottenhamlı futbolcuların yaşadığı üzüntü.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, 32. hafta karşılaşmasında Sunderland'e 1-0 mağlup olarak küme düşme hattına geriledi.

İngiltere Premier Lig 32. hafta karşılaşmasında Tottenham deplasmanda Sunderland'e 1-0 mağlup olarak küme düşme hattına geriledi.

Son 14 maçtır kazanamayan Londra temsilcisi 91 yılın en uzun galibiyet hasretini yaşıyor.

De Zerbi'nin göreve geldiği Tottenham 30 puanla 18. sırada yer alıyor. Mavi-beyazlılar ligin son 6 haftasına girilirken kümede kalma mücadelesi verecek.

Tottenham'ın fikstürü ise şu şekilde; Brighton (İç saha), Wolverhampton, Aston Villa, Leeds United (İç saha), Chelsea ve Everton (İç saha).




