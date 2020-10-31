UEFA AVRUPA LİGİ

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu çıldırttılar: Bütün takımı değiştirmek istedim

UEFA Avrupa Ligi'nde 12 maçlık namağlup serisi Antwerp karşısında son bulan Tottenham'da teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşma sonrasında adeta çıldırdı. Portekizli teknik adam, "Fırsatım olsa ilk yarı bütün oyuncuları değiştirirdim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Jose Mourinho

Jose Mourinho

UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçlarında Tottenham, deplasmanda Royal Antwerp'e 1-0 kaybetti. Karşılaşmada as oyuncularını dinlendiren Jose Mourinho, mücadele sonrasında oldukça sinirlendi.

Antwerp'e 1-0 kaybeden Tottenham'ın bu yenilgi sonrasında, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 12 maçlık namağlup serisi de son buldu. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan İngiliz ekibinin hocası Jose Mourinho, basın mensuplarının daha önce gösterdikleri tepkilere de yanıt verdi.

"Bütün takımı değiştirmek istedim"

İlk defa bir maçın ikinci yarısının hemen başında 4 değişlik yapan ve 5. değişikliği de 58. dakikada gerçekleştiren Jose Mourinho, mücadele sonrasında şu açıklamaları yaptı:

  • "Kötü oynadık. Bana her maçtan önce, 'Bu oyuncu neden oynamıyor' diye soruyordunuz. Sanırım bu sorunun cevabını artık biliyorsunuz. Aslında ilk devrede bütün takımı değiştirmek istedim ama mümkün olmadı. Futbolcularıma şans vermek benim görevim. Ancak bu maçtan sonra sahaya çıkacak isimleri belirlemek benim için çok daha kolay olacak"

Fransız kulübü Lille UEFA Avrupa Ligi maçında Türk futbol tarihine geçti
Fransız kulübü Lille UEFA Avrupa Ligi maçında Türk futbol tarihine geçti

Fransız ekibi Lille'in Türk futbol tarihinde artık ayrı bir önemi olacak. Birçok milli futbolcumuzu kadrosunda bulunduran Lille, aynı sezonda iki Türk oyuncunun da Avrupa kupalarında gol attığı ilk yabancı takım oldu.Celtic ile oynanan mücadelede 2-0 yenik duruma düşen Lille'de milli futbolcumuz Zeki Çelik attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Sonrasında Ikone attığı golle mücadeleye eşitlik getirdi.Lille'de önceki hafta Yusuf Yazıcı, Sparta Prag deplasmanında hat-trick yapmış ve mücadelenin yıldızı olmuştu. Celtic maçında da Zeki Çelik gol attı ve takımının sahadan 1 puanla ayrılmasına katkı sağladı.Zeki Çelik'in attığı golü izlemek için;Avrupa Ligi’nde Zeki Çelik golünü atarak bizi gururlandırıyor. 🇹🇷 pic.twitter.com/KcPrkDKNv1&mdash; All is Well (@cciimmbboom) October 29, 2020 2 - Lille, aynı sezonda iki Türk oyuncunun da Avrupa kupalarında gol attığı ilk yabancı takım oldu.Yusuf Yazıcı ⚽⚽⚽Zeki Çelik ⚽Lokum. pic.twitter.com/LevuLdKvVt&mdash; OptaCan (@OptaCan) October 29, 2020

Türk futbolu nereye koşuyor? Faroe Adaları’na bile geçildik
Türk futbolu nereye koşuyor? Faroe Adaları’na bile geçildik

Futbolda Türk takımları, Avrupa kupalarında son 30 yılın en kötü sezonunu geçiriyor. Türk ekipleri, 3 takımla temsil edildiği 1989-90 sezonunu galibiyet alamadan tamamlarken sadece 0,333 puan toplamıştı. Bu sezona 5 takımla dahil olan ancak elemeler sonucunda 2 takımla yola devam edebilen Türkiye, an itibarıyla 1,9 puan toplayabildi. Türkiye’nin Avrupa’ya 3 takım gönderdiği 1989-90 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş sahne aldı. O sezon Türk ekipleri oynadığı 6 maçta 5 yenilgi ve 1 beraberlikle ayrılarak sadece 0,333 puan toplayabildi. Türkiye sadece 0,333 puan topladığı 1989-90 sezonunda, UEFA’ya üye 32 ülke arasında 24. sırada yer aldı. 1990’lı yılların ortalarından üst basamaklara tırmanan Türkiye, 2000’li yılların başında 7. sıraya yerleşti. Son 13 yıldır 10 ile 12. sırada yer alan Türkiye, bu yıllarda ortalama 6,53 puan topladı.30 yıl geriye gittikSezona (2020-21) 5 takımla başlayan Türkiye’de 3 takım elemelerde Avrupa’ya veda etti. Galatasaray 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle Avrupa defterini kapatırken, Beşiktaş oynadığı 2 maçı da kaybederek Avrupa’da havlu attı. Alanyaspor da tarihinde ilk kez çıktığı Avrupa arenasında ilk maçta elendi. Avrupa kupalarına direkt gruplardan katılan Başakşehir ile Sivasspor ise oynadıkları ikişer maçı da kaybetti. Türk ekipleri yaptığı toplam 10 müsabakadan sadece 2 galibiyet çıkarabilirken, 8 maçtan boynu bükük ayrıldı. Bu sonuçlarla sadece 1,9 puan toplayabilen Türkiye son 30 yılın en kötü performansını sergiliyor. Türkiye aynı zamanda bu sezonki performans değerlendirmesinde Faroe Adaları, Slovenya, Azerbaycan, İsrail, Macaristan, Arnavutluk, G.Kıbrıs Rum Kesimi, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelerin gerisinde kalırken UEFA’ya üye 55 ülke arasında 33. sırada kendisine yer bulabildi.Türkiye ilk 15’e giremezse, takım sayısı 4’e inecekTürkiye’nin ilk 15 ülke arasında yer alamaması, ülke futbolu adına bir çok olumsuz gelişmeyi de beraberinde getirecek. Türkiye, ülke puanı klasmanında ilk 15 dışında kalırsa:1- Uzun süredir 5 takımla temsil hakkı bulunan Türkiye, Avrupa’ya 4 takım gönderebilecek. 2- Sadece Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi yoluna katılacak ama o da ön eleme/elemeler oynamak zorunda kalacak.3- UEFA Avrupa Ligi’ne elemeler dahil takım gönderemeyecek.4- Diğer 3 takım, UEFA’nın gelecek sezon uygulamaya koyacağı Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele edecek.Galeri: Ülke puanına hangi takım, ne kadar katkı sağladı, en çok katkı sağlayan takım kim oldu?

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