Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu çıldırttılar: Bütün takımı değiştirmek istedim

UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçlarında Tottenham, deplasmanda Royal Antwerp'e 1-0 kaybetti. Karşılaşmada as oyuncularını dinlendiren Jose Mourinho, mücadele sonrasında oldukça sinirlendi.

Antwerp'e 1-0 kaybeden Tottenham'ın bu yenilgi sonrasında, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 12 maçlık namağlup serisi de son buldu. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan İngiliz ekibinin hocası Jose Mourinho, basın mensuplarının daha önce gösterdikleri tepkilere de yanıt verdi.

"Bütün takımı değiştirmek istedim"

İlk defa bir maçın ikinci yarısının hemen başında 4 değişlik yapan ve 5. değişikliği de 58. dakikada gerçekleştiren Jose Mourinho, mücadele sonrasında şu açıklamaları yaptı:

"Kötü oynadık. Bana her maçtan önce, 'Bu oyuncu neden oynamıyor' diye soruyordunuz. Sanırım bu sorunun cevabını artık biliyorsunuz. Aslında ilk devrede bütün takımı değiştirmek istedim ama mümkün olmadı. Futbolcularıma şans vermek benim görevim. Ancak bu maçtan sonra sahaya çıkacak isimleri belirlemek benim için çok daha kolay olacak"

Fransız kulübü Lille UEFA Avrupa Ligi maçında Türk futbol tarihine geçti Fransız ekibi Lille'in Türk futbol tarihinde artık ayrı bir önemi olacak. Birçok milli futbolcumuzu kadrosunda bulunduran Lille, aynı sezonda iki Türk oyuncunun da Avrupa kupalarında gol attığı ilk yabancı takım oldu.Celtic ile oynanan mücadelede 2-0 yenik duruma düşen Lille'de milli futbolcumuz Zeki Çelik attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Sonrasında Ikone attığı golle mücadeleye eşitlik getirdi.Lille'de önceki hafta Yusuf Yazıcı, Sparta Prag deplasmanında hat-trick yapmış ve mücadelenin yıldızı olmuştu. Celtic maçında da Zeki Çelik gol attı ve takımının sahadan 1 puanla ayrılmasına katkı sağladı.Zeki Çelik'in attığı golü izlemek için;Avrupa Ligi’nde Zeki Çelik golünü atarak bizi gururlandırıyor. 🇹🇷 pic.twitter.com/KcPrkDKNv1— All is Well (@cciimmbboom) October 29, 2020 2 - Lille, aynı sezonda iki Türk oyuncunun da Avrupa kupalarında gol attığı ilk yabancı takım oldu.Yusuf Yazıcı ⚽⚽⚽Zeki Çelik ⚽Lokum. pic.twitter.com/LevuLdKvVt— OptaCan (@OptaCan) October 29, 2020