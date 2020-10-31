Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu çıldırttılar: Bütün takımı değiştirmek istedim
UEFA Avrupa Ligi'nde 12 maçlık namağlup serisi Antwerp karşısında son bulan Tottenham'da teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşma sonrasında adeta çıldırdı. Portekizli teknik adam, "Fırsatım olsa ilk yarı bütün oyuncuları değiştirirdim" ifadelerini kullandı.
Haber MerkeziYeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçlarında Tottenham, deplasmanda Royal Antwerp'e 1-0 kaybetti. Karşılaşmada as oyuncularını dinlendiren Jose Mourinho, mücadele sonrasında oldukça sinirlendi.
Antwerp'e 1-0 kaybeden Tottenham'ın bu yenilgi sonrasında, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 12 maçlık namağlup serisi de son buldu. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan İngiliz ekibinin hocası Jose Mourinho, basın mensuplarının daha önce gösterdikleri tepkilere de yanıt verdi.
"Bütün takımı değiştirmek istedim"
İlk defa bir maçın ikinci yarısının hemen başında 4 değişlik yapan ve 5. değişikliği de 58. dakikada gerçekleştiren Jose Mourinho, mücadele sonrasında şu açıklamaları yaptı:
"Kötü oynadık. Bana her maçtan önce, 'Bu oyuncu neden oynamıyor' diye soruyordunuz. Sanırım bu sorunun cevabını artık biliyorsunuz. Aslında ilk devrede bütün takımı değiştirmek istedim ama mümkün olmadı. Futbolcularıma şans vermek benim görevim. Ancak bu maçtan sonra sahaya çıkacak isimleri belirlemek benim için çok daha kolay olacak"
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