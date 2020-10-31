Türk futbolu nereye koşuyor? Faroe Adaları’na bile geçildik

Futbolda Türk takımları, Avrupa kupalarında son 30 yılın en kötü sezonunu geçiriyor. Türk ekipleri, 3 takımla temsil edildiği 1989-90 sezonunu galibiyet alamadan tamamlarken sadece 0,333 puan toplamıştı. Bu sezona 5 takımla dahil olan ancak elemeler sonucunda 2 takımla yola devam edebilen Türkiye, an itibarıyla 1,9 puan toplayabildi.

Türkiye’nin Avrupa’ya 3 takım gönderdiği 1989-90 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş sahne aldı. O sezon Türk ekipleri oynadığı 6 maçta 5 yenilgi ve 1 beraberlikle ayrılarak sadece 0,333 puan toplayabildi. Türkiye sadece 0,333 puan topladığı 1989-90 sezonunda, UEFA’ya üye 32 ülke arasında 24. sırada yer aldı. 1990’lı yılların ortalarından üst basamaklara tırmanan Türkiye, 2000’li yılların başında 7. sıraya yerleşti. Son 13 yıldır 10 ile 12. sırada yer alan Türkiye, bu yıllarda ortalama 6,53 puan topladı.

30 yıl geriye gittik

Sezona (2020-21) 5 takımla başlayan Türkiye’de 3 takım elemelerde Avrupa’ya veda etti. Galatasaray 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle Avrupa defterini kapatırken, Beşiktaş oynadığı 2 maçı da kaybederek Avrupa’da havlu attı. Alanyaspor da tarihinde ilk kez çıktığı Avrupa arenasında ilk maçta elendi. Avrupa kupalarına direkt gruplardan katılan Başakşehir ile Sivasspor ise oynadıkları ikişer maçı da kaybetti. Türk ekipleri yaptığı toplam 10 müsabakadan sadece 2 galibiyet çıkarabilirken, 8 maçtan boynu bükük ayrıldı. Bu sonuçlarla sadece 1,9 puan toplayabilen Türkiye son 30 yılın en kötü performansını sergiliyor.

Türkiye aynı zamanda bu sezonki performans değerlendirmesinde Faroe Adaları, Slovenya, Azerbaycan, İsrail, Macaristan, Arnavutluk, G.Kıbrıs Rum Kesimi, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelerin gerisinde kalırken UEFA’ya üye 55 ülke arasında 33. sırada kendisine yer bulabildi.