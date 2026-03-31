Tottenham'ın yeni hocası açıklandı: Premier Lig'in en çok kazananı olacak

18:01 31/03/2026, Salı
Roberto De Zerbi son olarak Marsilya'da görev yapmıştı.
Igor Tudor ile yollarını ayıran Tottenham, teknik direktörlük görevine İtalyan teknik adam Roberto De Zerbi'yi getirdi. Bu anlaşmayla Premier Lig'in en çok kazanan teknik direktörü olacak.

Tottenham Hotspur’da teknik direktörlük görevi için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre Londra ekibi, Roberto De Zerbi ile anlaşmaya vardı.

Haberde, tarafların 5 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı belirtilirken, resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılmasının beklendiği ifade edildi.

Öte yandan anlaşmanın mali detaylarına da değinilirken, İtalyan teknik adamın bu sözleşmeyle birlikte Premier Lig'in en çok kazanan teknik direktörü olacağı öne sürüldü.




