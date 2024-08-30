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Spor

Trabzonspor Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı

Trabzonspor'un tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdığı bildirildi. Yönetimiyle görüşen Başkan Ertuğrul Doğan'ın Abdullah Avcı ile devam edilmemesini kararlaştırdığı; sözleşme feshi konusunda görüşmelerin yapıldığı öğrenildi. Öte yandan Eyüpspor maçında takımın başında İhsan Derelioğlu'nun olması beklenirken yeni hoca olarak Şenol Güneş ile görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Semih Bozkuş
20:30 - 30/08/2024 Cuma
Güncelleme: 20:53 - 30/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Abdullah Avcı
Abdullah Avcı

Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi sona erdi.

Süper Lig'de ve Avrupa'da kötü gidişatın sürdüğü Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı.

Dün UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi St. Gallen'e yenilerek Avrupa'ya veda eden Bordo-mavili kulüpte tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı.

Yönetimiyle görüşen Başkan Ertuğrul Doğan'ın Abdullah Avcı ile devam edilmemesini kararlaştırdığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamla sözleşme feshi konusunda görüşmeler sürüyor.

Trabzonspor'daki ikinci döneminde 44 maça çıkan Avcı, 26 galibiyet, 13 mağlubiyet ve altı beraberlik aldı.

Yeni teknik direktör kim olacak?

Avcı ile yolların ayrılmasının ardından Trabzonspor'un yeni teknik direktörünün kim olacağı da merak edilmeye başlandı.

Eyüpspor maçında takımın başında İhsan Derelioğlu'nun olması beklenirken yeni hoca olarak Şenol Güneş ile görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.


#Abdullah Avcı
#Trabzonspor
#Teknik Direktör
#Fesih
32 dakika önce
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