Trabzonspor Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı

Süper Lig'de ve Avrupa'da kötü gidişatın sürdüğü Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı.

Dün UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi St. Gallen'e yenilerek Avrupa'ya veda eden Bordo-mavili kulüpte tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı.

Yönetimiyle görüşen Başkan Ertuğrul Doğan'ın Abdullah Avcı ile devam edilmemesini kararlaştırdığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamla sözleşme feshi konusunda görüşmeler sürüyor.

Trabzonspor'daki ikinci döneminde 44 maça çıkan Avcı, 26 galibiyet, 13 mağlubiyet ve altı beraberlik aldı.

Yeni teknik direktör kim olacak?

Yeni teknik direktör kim olacak?

Avcı ile yolların ayrılmasının ardından Trabzonspor'un yeni teknik direktörünün kim olacağı da merak edilmeye başlandı.