Haber Merkezi
17:4217/12/2025, Çarşamba
Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında yarın Corendon Alanyaspor’u ağırlıyor. Trabzonspor-Alanyaspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Trabzonspor sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi de Mehmet Türkmen yönetecek.






#Trabzonspor
#Alanyaspor
#Türkiye Kupası
