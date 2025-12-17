Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında yarın Corendon Alanyaspor’u ağırlıyor. Trabzonspor-Alanyaspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Trabzonspor sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi de Mehmet Türkmen yönetecek.
