logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan hakem tepkisi: 'Emeğimiz hiçe sayıldı'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan hakem tepkisi: 'Emeğimiz hiçe sayıldı'

Haber Merkezi
20:1629/09/2024, dimanche
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 7. haftasında oynanan Trabzonspor - Tümosan Konyaspor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 7. haftasında Trabzonspor sahasında TÜMOSAN Konyaspor 'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, değerlendirmelerde bulundu. Doğan, son haftalarda yaşanan ve camianın sabrını taşıran hakem hatalarına tepki gösterdi.


"Emeğimiz hiçe sayıldı"

Trabzonspor Başkanı Doğan, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in performansını değerlendirirken, "Bütün takdir haklarını rakipten yana kullanarak Trabzonspor’un emeğini hiçe saydı" ifadelerini kullandı.


Doğan, Meler’in yönetimini "sadece kötü bir performans değil, tam anlamıyla adaletsizlik" olarak tanımladı. Doğan açıklamalarının son bölümünde ise şu ifadelere yer verdi:


“Bu böyle devam edemez. Merkez Hakem Kurulu artık adaletin gereğini yapmalı.”




#Trabzonspor
#Ertuğrul Doğan
#Süper Lig

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bu hastalıkları geçirenler dikkat! Erken emeklilik fırsatından yararlanabilirsiniz! İşte SGK'nın yayımladığı liste...