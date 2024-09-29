Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan hakem tepkisi: 'Emeğimiz hiçe sayıldı'

Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 7. haftasında Trabzonspor sahasında TÜMOSAN Konyaspor 'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, değerlendirmelerde bulundu. Doğan, son haftalarda yaşanan ve camianın sabrını taşıran hakem hatalarına tepki gösterdi.

Doğan, Meler’in yönetimini "sadece kötü bir performans değil, tam anlamıyla adaletsizlik" olarak tanımladı. Doğan açıklamalarının son bölümünde ise şu ifadelere yer verdi: