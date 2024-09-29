Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan hakem tepkisi: 'Emeğimiz hiçe sayıldı'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 7. haftasında oynanan Trabzonspor - Tümosan Konyaspor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.
Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 7. haftasında Trabzonspor sahasında TÜMOSAN Konyaspor 'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, değerlendirmelerde bulundu. Doğan, son haftalarda yaşanan ve camianın sabrını taşıran hakem hatalarına tepki gösterdi.
Trabzonspor Başkanı Doğan, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in performansını değerlendirirken, "Bütün takdir haklarını rakipten yana kullanarak Trabzonspor’un emeğini hiçe saydı" ifadelerini kullandı.
Doğan, Meler’in yönetimini "sadece kötü bir performans değil, tam anlamıyla adaletsizlik" olarak tanımladı. Doğan açıklamalarının son bölümünde ise şu ifadelere yer verdi:
“Bu böyle devam edemez. Merkez Hakem Kurulu artık adaletin gereğini yapmalı.”