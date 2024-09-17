Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Şamil Ekinci'ye taziye mesajı

Efsane Başkanımızın vefatı spor adamının ötesinde bir entelektüelin, bir vizyonerin ve bir toplum liderinin aramızdan ayrılışıdır. Kendisi kazandırdığı başarıların yanında bu başarıların arkasındaki felsefe ve anlayışla da anılacaktır. Trabzonspor’un zirveye çıkışında onun liderliği kadar, kulüp ruhuna kattığı insanlık, aidiyet ve sadakat değerleri de önemliydi. Bu değerler Trabzonspor’un yoluna hep ışık olacaktır. Bizlere vedası son değil; ruhunun ve ideallerinin yaşamaya devam etmesinin bir başlangıcıdır.