Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Şamil Ekinci'ye taziye mesajı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, dün akşam vefat eden eski başkanlardan Şamil Ekinci için bir taziye mesajı yayımladı.
"Efsane Başkanımız Şamil Ekinci, tarihimizde silinmez izler bırakan devrimci bir liderdir. O’nun başkanlığında kazanılan ilk şampiyonluk futbol kültürümüzün yeniden doğuşunun sembolü haline gelmiştir.
Şamil Ekinci, Trabzon’un inatçı ruhunu futbolun dinamikleriyle birleştirerek İstanbul egemenliğine son vermiş, Anadolu futbolunun gücünü ve potansiyelini gözler önüne sermiştir. Bir şehrin futbol tarihindeki yerini öngörüsüyle, vizyonuyla ve azmiyle sağlamlaştırmıştır.
Trabzonspor işte bu yükselişiyle uzun yıllar boyunca futbolun merkezinden dışlanmasına başkaldırmıştır ve o elitizme meydan okuyarak başarılarını perçinlemiştir.
Başkanımız Kırşehirli’ydi ama Trabzon’a duyduğu derin bağlılık ve sevgi, kütüğünü buraya aldırmasında kristalize olmuştur. Bu basit görünen eylem aslında Trabzon’a adanmışlığının ve şehrin ruhuyla bütünleşmesinin yansımasıdır.
Efsane Başkanımızın vefatı spor adamının ötesinde bir entelektüelin, bir vizyonerin ve bir toplum liderinin aramızdan ayrılışıdır. Kendisi kazandırdığı başarıların yanında bu başarıların arkasındaki felsefe ve anlayışla da anılacaktır. Trabzonspor’un zirveye çıkışında onun liderliği kadar, kulüp ruhuna kattığı insanlık, aidiyet ve sadakat değerleri de önemliydi. Bu değerler Trabzonspor’un yoluna hep ışık olacaktır. Bizlere vedası son değil; ruhunun ve ideallerinin yaşamaya devam etmesinin bir başlangıcıdır.
Efsane Başkanımıza yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhu şad mekanı cennet olsun."