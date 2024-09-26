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Trabzonspor eksik çalıştı

Trabzonspor eksik çalıştı

17:4826/09/2024, Perşembe
DHA
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Şenol Güneş idmanda oyuncularla toplantı yaptı.
Şenol Güneş idmanda oyuncularla toplantı yaptı.

Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Bordo-mavili takımda 7 isim idmanda yer almadı.

Trabzonspor, Süper Lig’in 7. haftasında sahasında oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını bu akşam saat 16.00’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili futbolcular, ısınma ve dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışması ile sona erdi.


Antrenmana sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Umut Bozok, Arseniy Batagov, Enis Destan, Cihan Çanak, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen katılmadı.









#Trabzonspor
#Konyaspor
#Süper Lig

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