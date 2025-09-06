Trabzonspor Ernest Muçi'yi açıkladı: Sözleşme detayları belli oldu

Bordo-mavililer, 24 yaşındaki orta sahayı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine bağladı. Muçi, 10 numaralı formanın yeni sahibi oldu.

Trabzonspor'dan yapılan transfer bilgilendirmesinde şu ifadelere yer verildi;

Trabzonspor'dan yapılan transfer bilgilendirmesinde şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcu Ernest Muçi ile 1+3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncunun 2025/2026 futbol sezonu tüm maliyetleri, Kulübümüz tarafından karşılanacaktır.