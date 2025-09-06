Yeni Şafak
Trabzonspor Ernest Muçi'yi açıkladı: Sözleşme detayları belli oldu

6/09/2025, Cumartesi
Ernest Muçi 10 numaralı formayı terletecek.
Bordo-mavililer, Beşiktaş forması giyen Arnavut orta saha Ernest Muçi'yi satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

Trabzonspor Kulübü, Beşiktaş forması giyen Arnavut futbolcu Ernest Muçi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.


Bordo-mavililer, 24 yaşındaki orta sahayı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine bağladı. Muçi, 10 numaralı formanın yeni sahibi oldu.

Trabzonspor'dan yapılan transfer bilgilendirmesinde şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcu Ernest Muçi ile 1+3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncunun 2025/2026 futbol sezonu tüm maliyetleri, Kulübümüz tarafından karşılanacaktır.


Anlaşmaya göre; Beşiktaş'a kiralama bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 1 milyon euro + KDV ödeme yapılacaktır.


Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Beşiktaş'a 5 (Beş) taksit halinde 8.5 milyon euro + KDV tutarında kesin transfer bedeli ödenecektir."





