Trabzonspor-Erzurumspor: 5-0

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 5-0 mağlup etti. Karşılaşmanın rövanşı 13 Şubat’ta Erzurum’da oynanacak.
Karşılaşmadan dakikalar;
16. dakikada Guilherme’nin sağ taraftan kullandığı kornerde iyi takip eden Sörloth kale sahası içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0
26. dakikada Guilherme’nin ceza sahası içine doğru gönderdiği topa Sturridge ile kaleci birlikte yükseldi. Yusuf Acer’e çarpan meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 2-0
35. dakikada Sturridge’nin uzak mesafeden ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
43. dakikada Ndiaye’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Nwakaeme ayağının içiyle düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Kayaan’ın solundan ağalarla buluşturdu. 3-0
54. dakikada Guilherme’nin pasında ceza sahası içindeki Ndiaye’nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
56. dakikada Sissoko’nun sol taraftan yaptığı ortaya iyi yükselen Pote’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce’de kaldı.
58. dakikada Nwakaeme’nın ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda kaleci Kayacan, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
61. dakikada Guilherme’nin sağ taraftan kullandığı serbest vuruşu kale sahası içine gönderdi. Merthan Açıl’a çarpan top ağalarla buluştu. 4-0
66. dakikada B.B Erzurumspor ceza sahası içinde Kamil Ahmet Çörekçi, Nwakaeme paslaşmasında, Nwakaeme’nin pasıyla topla buluşan Sörloth düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Kayacan’ın solundan ağalarla buluşturdu. 5-0
Trabzonspor - Erzurumspor maçından notlar
- Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali ilk maçında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısına ligde son oynadıkları ve 2-1 kazandığı Fenerbahçe müsabakasına göre ilk 11'de 7 farklı oyuncuya görev verdi. Bordo-mavililerde Fenerbahçe karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen oyunculardan sadece Sörloth, Ndiaye, Campi ve Novak, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında ilk 11'de yer aldı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın yanı sıra Hüseyin Türkmen ve Sosa , ayrıca yeni transferlerden Messias ile Da Costa da maç kadrosuna alınmadı. Uğurcan Çakır, Mikel, Ekuban, Yusuf Sarı ve Pereira ise yedek kulübesinde oturdu.
Guilherme ilk kez 11'de
- Trabzonspor'da yeni transfer Guilherme, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla bordo-mavili takımda ilk kez 11'de görev yaptı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe maçının ikinci yarısında oyuna dahil ettiği Brezilyalı oyuncuya kupa mücadelesinde ilk 11'de şans tanıdı.
Trabzonspor'un devre arası transfer döneminde 100B€'ya kiraladığı Brezilyalı #Guilherme, Türkiye Kupası maçında 3 gol attırdı pic.twitter.com/ZPRsS7Gjjx
Trabzonspor'un devre arası transfer döneminde 100B€'ya kiraladığı Brezilyalı #Guilherme, Türkiye Kupası maçında 3 gol attırdı pic.twitter.com/ZPRsS7Gjjx— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 4 Şubat 2020
Nwakaeme geri döndü
- Trabzonspor'da kart cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyen Anthony Nwakaeme'de Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasıyla birlikte yeniden formasına kavuştu.
Atakan Gündüz kadroda
- Trabzonspor'un sezon başında Altınordu'dan kadroya dahil ettiği ancak U19 takımında forma giyen stoper oyuncusu Atakan Gündüz, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının 21 kişilik kadrosuna dahil edildi.
Obi Mikel'e destek
- Trabzonspor'un Fenerbahçe ile ligde oynadığı ve 2-1 kazandığı maçın ardından ırkçı söylemlere maruz kalan John Obi Mikel'e bordo-mavili taraftarlar Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasında tribünde 'seninleyiz Obi' yazılı pankart açarak destek verdi.
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