Trabzonspor, Süper Lig 21. haftasında evinde Galatasaray ile karşılaşacak. Evinde oynadığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor, ligde 37 puanla 3. sırada yer alıyor. Çıktığı son iki deplasman maçını kazanamayan Galatasaray kritik haftada puan kaybı yaşamak istemiyor. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 21. haftası Trabzonspor - Galatasaray maçı 21 Ocak Pazar saat 19.00 ’da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

TRABZONSPOR

1 KAL Uğurcan Çakır

2 DEF Rayyan Baniya

4 DEF Hüseyin Türkmen

50 DEF Mehmet Can Aydın

73 DEF Arif Boşluk

6 ORT B. Mendy

8 ORT E. Bardhi

14 ORT T. Fountas

16 ORT Kerem Şen

23 ORT Umut Güneş

94 FOR Enis Destan

GALATASARAY

19 KAL Günay Güvenç

25 DEF V. Nelsson

42 DEF Abdülkerim Bardakcı

53 DEF Barış Alper Yılmaz

88 DEF Kazımcan Karataş

5 ORT Eyüp Aydın

7 ORT Kerem Aktürkoğlu

8 ORT K. Demirbay

18 ORT Berkan Kutlu

20 ORT Tete

21 FOR Halil Dervişoğlu

Abdulkadir Bitigen ilk kez Trabzonspor - Galatasaray maçında düdük çalacak

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray pazar günü saat 19.00'da Trabzonspor mücadele edecek. Bu önemli karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen, iki takımın birçok kez maçında düdük çalarken ilk kez aralarında oynanacak müsabakada görev alacak. Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını ise Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak.

Abdülkadir Bitigen, Trabzonspor'un 14 maçında düdük çaldı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda 12 kez kazandı ve 1 kez de mağlup oldu. 1 mücadelede ise berabere sona erdi.

Bitigen, Galatasaray'ın ise 19 müsabakasında görev aldı. Bu maçlar sarı-kırmızılılar 12 galibiyet alırken, 4 kez de yenildi. 3 maçta ise berabere kaldı.

Okan Buruk ile Abdullah Avcı 16. kez rakip olacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trendyol Süper Lig'de pazar günü oynanacak maçla birlikte 16. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, 21 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Trabzon'da karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka iki teknik direktörün de rekabetine sahne olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kariyerlerinde ilk olarak 29 Eylül 2014 tarihinde oynanan Gaziantepspor - Başakşehir mücadelesinde rakip oldu.

İki teknik direktör, bugüne kadar 11'i Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 1'i de TFF Süper Kupası olmak üzere 15 kez karşılaştı. Bu maçlarda Abdullah Avcı'nın takımları 8 kez kazanırken, Buruk'un ekipleri de 2 defa galip geldi. 5 mücadele ise berabere sona erdi.

Bu müsabakalarda Okan Buruk; Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, Abdullah Avcı da Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başındaydı.

Buruk ile Avcı, son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında İstanbul'da karşılaştı ve Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 21. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI















