Spor ÖZET | Trabzonspor - Galatasaray 0-0
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ÖZET | Trabzonspor - Galatasaray: 0-0

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Ligde hem Galatasaray hem de Trabzonspor bu karşılaşmadan önce oynadıkları 3 maçta, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet almıştı. Bu mücadele ile birlikte Trabzonspor ve Galatasaray 7 puana ulaştı. Trabzonspor-Galatasaray maçının özetini haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor Galatasaray özet izle: Derbinin özeti
​ÖZET | Trabzonspor - Galatasaray: 0-0

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi.

Alınan bu sonucun ardından her iki takım da puanını 7'ye yükseltti. Gelecek hafta Trabzonspor deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray ise sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Trabzonspor-Galatasaray özet

  • 8. dakikada Boey'un sağdan ortasında yakın mesafeden Mertens'in dokunduğu topu çizgi üzerinde kaleci Muhammet Taha Tepe kontrol etti.
  • 9. dakikada Boey'dan sıyrılarak sol çaprazdan ceza alanına giren Trezeguet'nin şutunda, savunmaya çarparak kaleci Muslera'yı geçen top az farkla kornere çıktı.
  • 13. dakikada Trezeguet'nin soldan ortasında ceza alanı içinde Cornelius'un kafa vuruşunda, top direğin dibinden auta gitti.
  • 31. dakikada Galatasaray önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Sarı-kırmızılı ekibin hızlı gelişen atağında, Yunus Akgün'ün pasında ceza alanı içinde karşı karşıya pozisyonda Mertens'in yerden şutunda, kaleci Muhammet Taha Tepe yatarak topa müdahale etti ve gole izin vermedi.
  • 40. dakikada Larsen'in ceza alanı dışından şutunda, kaleci Muslera topu kontrol etti.
  • 45+1. dakikada Bardhi'nin kullandığı serbest atışta kaleci Muslera, topu kontrole çeldi.
  • İlk yarı, golsüz tamamlandı.

  • 77. dakikada Bardhi’nin ara pasında topla buluşan Trezeguet rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası yayı üzerine indi. Vuruşunda ise meşin yuvarlağı kaleci Muslera iki hamlede kontrol etti.

    78. dakikada Mertens’in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Gomes’in vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta çıktı.

    85. dakikada Trabzonspor ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu’nun vuruşunda kaleci Muhammet Taha Tepe meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.

    90+2. dakikada Galatasaray’ın sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Gomes’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

  • Mücadele 0-0 sona erdi.

Trabzonspor-Galatasaray maç özeti izle

Trabzonspor-Galatasaray maçının özetini izlemek için tıklayınız.

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