ÖZET | Trabzonspor - Galatasaray: 0-0 Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Ligde hem Galatasaray hem de Trabzonspor bu karşılaşmadan önce oynadıkları 3 maçta, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet almıştı. Bu mücadele ile birlikte Trabzonspor ve Galatasaray 7 puana ulaştı. Trabzonspor-Galatasaray maçının özetini haberimizde bulabilirsiniz.

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