Spor Trabzonspor Kouassi ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı
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Trabzonspor Kouassi ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor Kulübü, Fildişi Sahilli futbolcu Jean Evrard Kouassi ile 3,5 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Trabzonspor Kouassi ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı
Jean Evrard Kouassi 77 numaralı formayı giyecek.

Trabzonspor, serbest statüde yer alan Jean Evrard Kouassi ile 3.5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Senelik 1 milyon euro garanti ücret

"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jean Evrard Kouassi arasında 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya

2021-2022 futbol sezonu için 500 bin euro garanti ücret, 2022-2023 futbol sezonu için 1 milyon euro garanti ücret, 2023-2024 futbol sezonu için 1 milyon euro garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon euro garanti ücret ödenecektir."

  • Ayrıca, 27 yaşındaki oyuncunun bu sezon için 200 bin avro, diğer her bir sezon için 400 bin avro imza ücreti alacağı, menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak futbolcuya ödenecek yıllık ücretin yüzde 10'unun ödeneceği kaydedildi.
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