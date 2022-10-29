Ahmet Ağaoğlu: Kulübün borcunu gerilettik

Trabzonspor'un 52. divan genel kurul toplantısında kulübün borcu 1 milyar 980 milyon 882 bin TL olarak açıklandı.

Borcun açıklanmasının ardından konuşan başkan Ahmet Ağaoğlu, "185 milyon euro borç yüküyle devraldığımız kulübü 105-108 milyon euro borca gerilettik" dedi.

Ağaoğlu'nun diğer açıklamalarından diğer öne çıkanlar ise şöyle:

"Eleştirilmesi gereken en büyük konu altyapı"





"Ahmet Ağaoğlu yönetiminin acımasızca eleştirilmesi gereken en büyük konu altyapı. Biz Trabzonspor'un altyapısını sağlam bir zemine oturtamadık. Pandemi süreci de işin içine girince ciddi şekilde irtifa kaybettik orada. Trabzonspor ne yaparsa yapsın altyapısına önem vermek zorunda. Tabii altyapı programlarının da üst yapı ile iç içe olması gerekir."

"Ahmetcan'ı satarak Şampiyonlar Ligi'ndeki açığı kapattık"

"Şampiyonlar Ligi'ne katılamayıp 12 milyon euro gelirden olduk ancak altyapımızdan yetiştirdiğimiz Ahmetcan Kaplan'ı 9.5 milyon euroya satarak oradaki açığı kapattık."

"Kimin şampiyon olacağını göreceğiz..."

"Mayıs ayı geldiği zaman, şampiyonun kimin olacağını hep birlikte göreceğiz ve hep birlikte alkışlayacağız. İnşallah o alkışlayacağımız takım da Trabzonspor'dur."



"Siz de hakem konuşmayın o zaman!"

REKLAM

"Kamuoyunda bizim hakemler hakkında konuşmadığımız için hakemler tarafından müsaade edilen bir takım olduğumuz söyleniyor. Eğer bu iş konuşmayarak oluyorsa siz de konuşmayın o zaman!"

SPOR Abdullah Avcı: Birlikte aşacağız







