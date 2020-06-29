Trabzonspor nasıl şampiyon olur? İşte Trabzonspor'un kalan maçları
Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'un kalan maçları
Süper Lig'de lider Başakşehir'in 2 puan gerisinde şampiyonluk mücadelesini sürdüren Trabzonspor, kalan maçlarda hata yapmayarak, turuncu-lacivertli rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek. Peki bordo-mavililer son 5 haftada hangi takımlarla karşılaşacak.
Haber MerkeziYeni Şafak
Ankaragücü ile sahasında 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da lider Medipol Başakşehir'in Galatasaray ile 1-1 berabere kalması yeniden umutları yeşertti. İki takım arasında 2 puanlık fark açılmazken bordo-mavililer, şampiyonluk yarışındaki iddialı konumunu da sürdürdü.
Trabzonspor, bu sezon 29. hafta sonunda Demir Grup Sivasspor'un 5, Galatasaray'ın 6, Beşiktaş'ın 8, Fenerbahçe'nin 12 puan önünde bulunuyor.
Karadeniz ekibi şampiyonluk için kalan maçlarda hata yapmadan Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek.
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