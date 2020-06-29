Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'un kalan maçları

Ankaragücü ile sahasında 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da lider Medipol Başakşehir'in Galatasaray ile 1-1 berabere kalması yeniden umutları yeşertti. İki takım arasında 2 puanlık fark açılmazken bordo-mavililer, şampiyonluk yarışındaki iddialı konumunu da sürdürdü.

Trabzonspor, bu sezon 29. hafta sonunda Demir Grup Sivasspor'un 5, Galatasaray'ın 6, Beşiktaş'ın 8, Fenerbahçe'nin 12 puan önünde bulunuyor.

Karadeniz ekibi şampiyonluk için kalan maçlarda hata yapmadan Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek.

Lider Başakşehir'in kalan maçları Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk etti ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Turuncu-lacivertliler bu sonuçla şampiyonluk yarışındaki en yakın rakibi Trabzonspor ile 2, Demir Grup Sivassspor ile 7, Galatasaray ile de 8 puanlık farkı korudu.Şampiyonluk yolunda son 5 maçOkan Buruk'un öğrencileri, kalan maçları kayıpsız geçmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.Ligin son 5 haftasında önce Antalyaspor deplasmanına çıkacak olan Başakşehir, ardından düşme hattının hemen üzerindeki Denizlispor'u ağırlayacak. Sonraki haftalarda küme düşme hattında yer alan Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak turuncu lacivertliler, iç sahada Kayserispor'u ağırlayıp deplasmanda ise Kasımpaşa ile oynanacağı müsabaka ile ligi tamamlayacak.5 maçın 3'ü deplasmandaKalan 5 maçın 3'ünde deplasmana çıkacak Başakşehir, 2 maçı ise evinde oynayacak.Zirvedeki kritik maçta kazanan çıkmadı

İşte Trabzonspor'un kalan 5 maçı