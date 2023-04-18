Trabzonspor Nenad Bjelica'yı duyurdu

Bu sezon için 100 bin euro kazanacak 51 yaşındaki çalıştırıcıya yıllık 1,6 milyon euro ödenecek.

Bjelica, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük alanında da başarılı bir yol izlemiştir. 2008 yılında Avusturya'nın Karnten takımında teknik direktörlük kariyerine başlayan Bjelica, daha sonra FC Lustenau ve FC Kärnten takımlarında da görev almıştır. Lech Poznan ve Spezia Calcio gibi önemli kulüplerde de teknik direktör olarak çalışmış olan Bjelica, Hırvatistan Birinci Futbol Ligi'nin köklü kulüplerinden Dinamo Zagreb'te başarılı istatistiklere imza atmıştı. Bjelica son olarak Osijek takımında görev yapmıştı.