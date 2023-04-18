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Spor

Trabzonspor Nenad Bjelica'yı duyurdu

Bordo-mavili kulüp, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile 2,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

15:18 . 18/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Ertuğrul Doğan ve Nenad Bjelica formayla poz verdi.

Ertuğrul Doğan ve Nenad Bjelica formayla poz verdi.

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica oldu. Bordo-mavililer tecrübeli çalıştırıcıyla anlaşmaya vardı.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Nenad Bjelica ile 2024-25 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır" denildi.


Bu sezon için 100 bin euro kazanacak 51 yaşındaki çalıştırıcıya yıllık 1,6 milyon euro ödenecek.


Bjelica, Sivasspor ile oynanacak deplasman karşılaşmasında takımın başında olacak.


Tecrübeli teknik direktör, kariyerinde Austria Wien, Spezia, Lech Poznan ve Dinamo Zagreb gibi takımlarda görev aldı.


Nenad Bjelica kimdir?

Bjelica, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük alanında da başarılı bir yol izlemiştir. 2008 yılında Avusturya'nın Karnten takımında teknik direktörlük kariyerine başlayan Bjelica, daha sonra FC Lustenau ve FC Kärnten takımlarında da görev almıştır. Lech Poznan ve Spezia Calcio gibi önemli kulüplerde de teknik direktör olarak çalışmış olan Bjelica, Hırvatistan Birinci Futbol Ligi'nin köklü kulüplerinden Dinamo Zagreb'te başarılı istatistiklere imza atmıştı. Bjelica son olarak Osijek takımında görev yapmıştı.



#Trabzonspor
#Nenad Bjelica
#Süper Lig
3 saat önce
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