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Trabzonspor Nwakaeme ile anlaşamadı

Trabzonspor, yarın sözleşmesinin son günü olan Antony Nwakaeme ile talep ettiği rakamda uzlaşılamaması nedeniyle yeni oyuncu arayışlarına başladı.

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Haber Merkezi DHA
Trabzonspor Nwakaeme ile anlaşamadı
Anthony Nwakaeme bu sezon 36 maçta, 15 gol ve 11 asistle oynadı

Trabzonspor gelecek sezon planlamalarına başlarken, oyuncusu Antony Nwakaeme ile masaya oturdu. 2019 yılında sözleşmesi uzatılan ve yarın kontratının süresi dolacak olan 33 yaşındaki oyuncu, bordo mavili kulübün sunduğu opsiyonlu olarak 2 yıllık sözleşmenin 3 yıla uzatılarak ücretinin artırılmasını istedi.

3.5 milyon euro istiyor

Hakkında transfer iddiaları ortaya atılması üzerine kulüpte kalmak istediğini açıklayan oyuncu, Trabzonspor yönetiminden senelik 3 milyon 500 bin euro talep etti. Uzatılan sözleşmesiyle birlikte sezon başına 1.5 milyon euro garanti ücret ödenen oyuncuya son teklif olarak Marek Hamsik’e verilen ücret olan 1.5 milyon euro garanti ücret ile bonuslar ve imza parası dahil toplam 2 milyon euroluk anlaşma sunuldu.

Trabzonspor masadan kalktı

Trabzonspor yönetimi, Nwakaeme’nin teklifi geri çevirmesi ve taleplerinde ısrar etmesi üzerine masadan kalktı. Uzlaşma sağlanamayan oyuncuyu gözden çıkaran bordo mavili kulüp, Nwakaeme’nin yerine yeni oyuncu arayışlarına girdi.

  • Yeni sezon Nwakaeme'siz şekilleniyor
  • Nijeryalı oyuncuya yeni teklif sunmama kararı aldığı öğrenilirken, bordo mavili kulüp, Şampiyonlar Ligi ve gelecek sezon planlamalarını Nwakaeme’siz olarak şekillendiriyor. Nwakaeme konusunda her iki tarafın da geri adım atmaması halinde oyuncuyla yollar ayrılacak. Futbolcunun sunulan teklifi revize edilmeden kabul etmesi halinde Nwakaeme takımda kalacak.

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