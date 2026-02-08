Yeni Şafak
Trabzonspor otobüsüne saldırıda 6 şüpheli gözaltına alındı

8/02/2026, Pazar

AA
Stat çıkışında yaşları küçük 6 kişi gözaltına alındı.
Stat çıkışında yaşları küçük 6 kişi gözaltına alındı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor ile karşılaşan Trabzonspor’un takım otobüsünü taşladıkları iddia edilen yaşları küçük 6 kişi gözaltına alındı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 3-0 yendi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, maç öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'na gelen Trabzonspor takım otobüsünün taşlanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Takım otobüsünü taşladıkları iddiasıyla maçın ardından stat çıkışında yaşları küçük 6 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, kimlik tespiti ve ifade işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.



