Spor Trabzonspor resmi teklifleri bekliyor
TRANSFER

Trabzonspor resmi teklifleri bekliyor

Uğurcan Çakır, Djaniny Semedo ve Caleb Ekuban gibi isimler için menajerler aracılığı ile tekliflerin geldiği Trabzonspor’da yönetimin, sadece resmi teklifleri dikkate alacağı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Trabzonspor resmi teklifleri bekliyor
bordo-mavili takımda transferin gözde ismi Uğurcan Çakır

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da, Finansal Fair Play kurallarının da ihlal edilmemesi için satılacak olan oyunculardan elde edilecek gelirler de büyük önem taşıyor. Bu noktada takımdan ayrılmaları gündemde olan oyuncular için gelecek teklifleri değerlendirecek olan bordo-mavililerde şu ana kadar hiçbir oyuncu için resmi bir teklif yapılmadığı, menajerler aracılığı ile bazı oyuncular için girişimlerin olduğu ifade edildi.

Avrupa takımları bekleniyor

Avrupa’nın önde gelen liglerinde sezonun yeni tamamlanması nedeniyle birçok kulübün halen planlamalarını yapmaması ve bu nedenle de resmi transfer girişiminde bulunmamasını göz önünde bulunduran yönetim, satılacak oyuncular konusunda da aceleci davranmıyor.

Özellikle Avrupa’ya transferi en çok konuşulan Uğurcan çakır için de Avrupa şampiyonası sonrası bu transferin gerçekleşmesi öngörülüyor.

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Uğurcan, Djaniny ve Ekuban için girişim var

Trabzonspor’da transferleri en çok gündemde olan isimler ise Uğurcan Çakır, Djaniny Semedo ve Caleb Ekuban. Uğurcan Çakır için İtalya ve İngiltere’den, Djaniny için Arap takımlarından ve Ekuban için ise İtalya’da menajerler aracılığı ile bazı girişimlerin olduğu ancak henüz kulübe resmi bir teklifin ulaşamadığı kaydedildi.

Ayrıca Abdülkadir Ömür için de girişimlerin olduğu ancak yönetimin harcama limitlerini iyi kullanma noktasında aynı dönemde hem Uğurcan hem de Abdülkadir Ömür’ün transferlerine onay vermeyi düşünmediği ifade edildi.

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