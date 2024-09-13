Transfere ilişkin konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor olarak her zaman hedeflerimize uygun, mücadele ruhuna sahip oyuncuları kadromuza katmaya özen gösteriyoruz. Futbolcumuz Banza de bu oyunculardan birisiydi. Takımımıza önemli güç katacağına inandığımız bir oyuncumuz. Dolayısıyla camiamıza hayırlı, uğurlu olsun. Kendisinin başarılı bir sezon geçireceğine olan inancımız tam. Bu doğrultuda ben tekrar bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve Banza’ya da Trabzonspor’a hoş geldin diyorum." açıklamasında bulundu.