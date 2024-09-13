|
Spor

Trabzonspor Banza ve Cham ile sözleşme imzaladı

Trabzonspor, iki yeni transferi Simon Banza ve Muhammed Cham ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

16:04 - 13/09/2024 Cuma
Yeni Şafak
Simon Banza, Trabzonspor'la sözleşme imzaladı.
Simon Banza, Trabzonspor'la sözleşme imzaladı.

Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada Simon Banza ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.


Transfere ilişkin konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor olarak her zaman hedeflerimize uygun, mücadele ruhuna sahip oyuncuları kadromuza katmaya özen gösteriyoruz. Futbolcumuz Banza de bu oyunculardan birisiydi. Takımımıza önemli güç katacağına inandığımız bir oyuncumuz. Dolayısıyla camiamıza hayırlı, uğurlu olsun. Kendisinin başarılı bir sezon geçireceğine olan inancımız tam. Bu doğrultuda ben tekrar bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve Banza’ya da Trabzonspor’a hoş geldin diyorum." açıklamasında bulundu.


Trabzonspor'un Braga'dan kadrosuna kattığı Simon Banza, bordo-mavililerde 17 numaralı formayı giyecek.


CHAM DA İMZALADI


Trabzonspor, yeni transferi Muhammed Cham için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.


Bordo-mavili kulübe transferi sonrasında çok sıcak karşılandığını dile getiren Cham, "Öncelikle kulübümüze teşekkür ederek başlamak istiyorum. Transfer süreci çok uzundu. Üç haftadır takımla birlikteyim, çalışıyorum. Gerek taraftarımız gerekse de takım arkadaşlarım beni çok sıcak karşıladı. Bundan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

#Simon Banza
#Muhammed Cham
#Trabzonspor
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MEVLİD GECESİ MESAJLARI 2024 - RESİMLİ: Dualı, kısa-uzun en güzel Mevlid Gecesi mesajları 2024