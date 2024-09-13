Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada Simon Banza ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Transfere ilişkin konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor olarak her zaman hedeflerimize uygun, mücadele ruhuna sahip oyuncuları kadromuza katmaya özen gösteriyoruz. Futbolcumuz Banza de bu oyunculardan birisiydi. Takımımıza önemli güç katacağına inandığımız bir oyuncumuz. Dolayısıyla camiamıza hayırlı, uğurlu olsun. Kendisinin başarılı bir sezon geçireceğine olan inancımız tam. Bu doğrultuda ben tekrar bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve Banza’ya da Trabzonspor’a hoş geldin diyorum." açıklamasında bulundu.
Trabzonspor'un Braga'dan kadrosuna kattığı Simon Banza, bordo-mavililerde 17 numaralı formayı giyecek.
CHAM DA İMZALADI
Trabzonspor, yeni transferi Muhammed Cham için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.
Bordo-mavili kulübe transferi sonrasında çok sıcak karşılandığını dile getiren Cham, "Öncelikle kulübümüze teşekkür ederek başlamak istiyorum. Transfer süreci çok uzundu. Üç haftadır takımla birlikteyim, çalışıyorum. Gerek taraftarımız gerekse de takım arkadaşlarım beni çok sıcak karşıladı. Bundan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.