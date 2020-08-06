SÜPER LİG

​Trabzonspor Süper Lig'in en değerli takımı

Trabzonspor Süper Lig'in en değerli takımı

Trabzonspor’un mevcut kadro değerinde yaklaşık 146 milyon liralık artış yaşandı. Bordo-mavililerde 15 oyuncunun piyasa değeri artarken, 11 oyuncu değer kaybetti. 8 futbolcunun değerinde ise değişiklik olmadı. Böylece Süper Lig’in en değerli takımı yaklaşık 82 milyon avro ile Trabzonspor oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor

Trabzonspor

Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt’ta 4 Ağustos tarihinde yapılan son güncellemeye göre; Trabzonspor’da 15 oyuncunun piyasa değerinde toplamda 19 milyon 875 bin Euro’luk artış oldu. Güncel kadrolarına göre yapılan son değerlendirmeye göre Süper Lig’in en değerli takımı yaklaşık 82 milyon Euro ile Trabzonspor oldu.

Bordo-mavilileri 66 milyon Euro civarındaki kadro değeriyle Başakşehir, 60 milyon Euro ile Fenerbahçe ve 59 milyon Euro ile Galatasaray takip etti. Trabzonspor’un ve Süper Lig’in en değerli oyuncusu konumunda yer alan Alexander Sörloth değerini 13 milyon Euro’dan 20 milyon Euro’ya yükseltirken, ligin en değerli ikinci oyuncusu Uğurcan Çakır 9.5 milyon Euro’dan 16 milyon Euro’ya, ligin en değerli üçüncü oyuncusu Abdülkadir Ömür’ün ise değeri 12.5 milyon Euro’dan 13 milyon Euro’ya yükseldi.

Caleb Ekuban’ın değeri 3.2 milyon Euro’dan 5.5 milyon Euro’ya, Nwakaeme’nin 4 milyon Euro’dan 5 milyon Euro’ya, Abdulkadir Parmak’ın 2.5 milyon Euro’dan 4 milyon Euro’ya, Gaston Campi’nin 1.4 milyon Euro’dan 1.8 milyon Euro’ya, Erce Kardeşler’in 400 bin Euro’dan 550 bin Euro’ya, Da Costa’nın 475 bin Euro’dan 525 bin Euro’ya, Kamil Ahmet’in 325 bin Euro’dan 450 bin Euro’ya, Taha Tepe’nin 100 bin Euro’dan 300 bin Euro’ya, Taha Tunç’un 100 bin Euro’dan 125 bin Euro’ya, Koray Kılınç’ın 100 bin Euro’dan 125 bin Euro’ya, Sami Can Özkan’ın 50 bin Euro’dan 100 bin Euro’ya ve Safa Kınalı’nın degeri ise 50 bin Euro’dan 100 bin Euro’ya ulaştı.

11 FUTBOLCU DEĞER KAYBI YAŞADI

Trabzonspor’da 11 futbolcu ise toplamda 2 milyon 50 bin Euro’luk değer kaybetti. Guilherme 3.2 milyon Euro’dan 3.1 milyon Euro’ya, Hüseyin 3.2 milyon Euro’dan 2.2 milyon Euro’ya, Edgar Le 2.4 milyon Euro’dan 2.1 milyon Euro’ya, Yusuf Sarı 1.3 milyon Euro’dan 1.2 milyon Euro’ya, Bilal Başacıkoğlu 725 bin Euro’dan 600 bin Euro’ya, Doğan 650 bin Euro’dan 500 bin Euro’ya, Anıl 500 bin Euro’dan 450 bin Euro’ya, Abdurrahim 350 bin Euro’ya, Ahmet Canbaz 100 bin Euro’ya, Fıratcan 100 bin Euro’ya ve Yunus Emre 50 bin Euro’ya geriledi. Trabzonspor’da Hosseini, Serkan, Pereira, Andusic, Arda, Kerem, Atakan ile Salih’in değerlerinde ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Newton Sosa'nın kalmasını istiyor
Newton Sosa'nın kalmasını istiyor

Süper Ligi 2. sırada bitirmesine rağmen UEFA’dan gelen Avrupa kupalarına katılamama cezasının şokunu yaşayan Trabzonspor’da teknik direktör Eddie Newton’un ilk isteği takım kaptanı Jose Sosa’nın takımda kalması oldu. Tatil için ülkesinde olan ve hafta sonunda Trabzon’a gelmesi beklenen İngiliz teknik adamın gitmeden önce yönetimden Arjantinli oyuncu ile yola devam etmek istediğini ve bunun için gerekenin yapılmasını istediği öğrenildi.Rapor bekleniliyor Trabzonspor’da, İngiliz teknik adamın vereceği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına da hız verilerek yeni transferlerin hazırlık dönemine kadar tamamlanmasına çalışılacak. Kiralık futbolcuların birçoğu ile yollarını ayıran bordo-mavili takımda satılacak futbolcuların yerinin doldurulmasının yanı sıra mevcut futbolcuların durumu da yeniden gözden geçirilecek.Eddie Newton'un hakkında bilinmeyen detaylar: Evliliği sonrasında Müslüman oldu Novak'ın durumu belirsizTransfer çalışmaları devam eden Trabzonspor’da Filip Novak’ın durumu da yakından takip ediliyor. İsmi Fenerbahçe ile anılan Çek sol bekin Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı harcama limitleri doğrultusunda sarı-lacivertli takımla anlaşamaması ihtimalini de göz önünde bulunduran bordo-mavililer, hafta sonu transfer harekatına başlayacak. Tatil dönemini tamamladıktan sonra transfer çalışmalarına start vereceklerini belirten kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, Novak konusunu da olumlu ya da olumsuz netliğe kavuşturacak.Trabzonspor Oğulcan’a talipTFF 1. Lig’de Altınordu’da forma giyen orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün’e Trabzonspor talip oldu. Bordo-mavili takımın, 22 yaşındaki oyuncu için İzmir ekibi ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Altınordu’nun Oğulcan için Trabzonspor’dan 700 bin Euro istediği öğrenildi.Trabzonspor’u zirveye beraber taşıyacağız

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