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Trabzonspor taraftarı ilk yarının son düellosu için gişelere koştu

Süper Lig’in 19’uncu haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da taraftarlar maç biletleri alabilmek için gişelere koştu. Büyük mücadeleye sahne olacak maçın sabah saatlerinde satışa çıkarılan biletlerin yaklaşık yüzde 67’si 3 saat içinde satıldı.

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Haber Merkezi DHA
Trabzonspor taraftarı ilk yarının son düellosu için gişelere koştu
Trabzonspor taraftarı Başakşehir maçına yoğun ilgi gösterdi.

Süper Lig’de 2021-22 sezonunun ilk yarısında aldığı galibiyetlerle şampiyonluğa koşar adım giden Trabzonspor’un taraftarları, ligin 3. sırasında yer alan Medipol Başakşehir maçına büyük ilgi gösteriyor. Bordo mavili taraftarlar, ilk yarının Trabzon'da gerçekleşecek son düellosunu seyretmek için sabahın erken saatlerinde gişeler önünde kuyruk oluşturdu.

3 saat içinde yüzde 67'si satıldı

25 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da Medical Park Stadyumu’nda gerçekleşecek karşılaşma için sabah 11.00’de satışa sunulan biletlerin yüzde 67’si 3 saat içerisinde tükendi.

"Bu sene o sene"

Bilet almak için sırada bekleyen Fatmagül Gedikli, “Eşimle birlikte Samsun’da görev yapıyoruz. Sırf Trabzonspor’un maçını izlemek için Samsun’dan buraya geldik. Bilet almak için bekliyoruz. Bu sene çok iyi gidiyoruz” dedi.
Sabahın erken saatinde bilet almaya geldiğini fakat kalabalık olduğu için bilet alamadığını söyleyen Erkan Gülcan, “Öğle istirahatinde yine geldim, yine kalabalık var. Takıma, hocaya, başkana inanıyorum. Bu sene şampiyon olacağız. Taraftar da takımın yanında olduğu sürece bu işi sonuçlandıracağız. Bu senenin o sene olduğuna yürekten inanıyorum” diye konuştu.

"Hocamız ve takımımızla beraberiz"

Bilet kuyruğundaki taraftarlarda Celal Ekşi de, “Takımımızı destekleyeceğiz ve bu sene şampiyon olacağız. Her maçta olduğu gibi bu maçta da takımımızı yalnız bırakmıyoruz. Bu maçta da hocamız ve takımımızla beraberiz” ifadelerini kullandı.


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