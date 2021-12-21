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Altay-Trabzonspor | CANLI

Lider Trabzonspor, İzmir temsilcisi Altay ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı, canlı skoru ve canlı istatistiklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Altay-Trabzonspor maçı kaç kaç? Golleri kim attı?
Altay-Trabzonspor

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Trabzonspor, son haftaların formsuz ekibi Altay ile İzmir'de karşı karşıya geliyor.

Futbolseverler büyük bir heyecana sahne olması beklenen Altay - Trabzonspor maçını saat 20:00'den itibaren beIN SPORTS HD 1 ekranlarından izleyebilecek.

Altay'ın muhtemel 11'i;

  • Lis, Cebrail, Thiam, Murat, Naderi, Ceyhun, Poko, Kappel, Pinares, Rodriguez, Bamba

Trabzonspor'un muhtemel 11'i;

  • Uğurcan, Peres, Hugo, Edgar, Trondsen, Dorukhan, Berat, Hamsik, Abdülkadir, Bakasetas, Cornelius
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