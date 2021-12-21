Altay-Trabzonspor | CANLI

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Trabzonspor, son haftaların formsuz ekibi Altay ile İzmir'de karşı karşıya geliyor.
Futbolseverler büyük bir heyecana sahne olması beklenen Altay - Trabzonspor maçını saat 20:00'den itibaren beIN SPORTS HD 1 ekranlarından izleyebilecek.
Altay'ın muhtemel 11'i;
- Lis, Cebrail, Thiam, Murat, Naderi, Ceyhun, Poko, Kappel, Pinares, Rodriguez, Bamba
Trabzonspor'un muhtemel 11'i;
- Uğurcan, Peres, Hugo, Edgar, Trondsen, Dorukhan, Berat, Hamsik, Abdülkadir, Bakasetas, Cornelius