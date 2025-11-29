Yeni Şafak
Trabzonspor - TÜMOSAN Konyaspor | Canlı skor - Canlı sonuç

16:5529/11/2025, Cumartesi
Trabzonspor
Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.


Papara Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Alper Akarsu düdük çalacak.


Lider Galatasaray'ın 4, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde 28 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.


Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Edin Visca, Stefan Savic ve Folcarelli kadroda yer alamayacak.


TRABZONSPOR - TÜMOSAN KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor:
Andre Onana, Pina, Baniya, Batagov, Mustafa, Oulai, Okay, Augusto, Zubkov, Muçi, Onuachu.
TÜMOSAN Konyaspor:
Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Yasir, Guilherme, Jin Ho, Stefanescu, Bardhi, Melih, Muleka, Umut.

TRABZONSPOR - TÜMOSAN KONYASPOR CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

