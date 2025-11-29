Trabzonspor - TÜMOSAN Konyaspor | Canlı skor - Canlı sonuç

Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Papara Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Alper Akarsu düdük çalacak.
Lider Galatasaray'ın 4, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde 28 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.
Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Edin Visca, Stefan Savic ve Folcarelli kadroda yer alamayacak.