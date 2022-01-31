Spor Trabzonspor Uğurcan Çakırın bonservis miktarını belirledi
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Trabzonspor Uğurcan Çakır'ın bonservis miktarını belirledi

Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır için menajerleri devre dışı bırakan başkan Ahmet Ağaoğlu, teklifler için Mart ayını bekliyor. Bu süreçte takımın konsantrasyonunun bozulmasına müsaade edilmeyecek. Başarılı kaleci için taban fiyat ise 20 milyon euro olarak belirlendi.

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Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Trabzonspor Uğurcan Çakırın bonservis miktarını belirledi
Transfermarkt verilerine göre Uğurcan Çakır'ın güncel piyasa değeri 17 milyon euro.

Geçtiğimiz sezon Yusuf Yazıcı’yı 17 milyon euro karşılığında Fransa’nın Lille kulübüne satan Trabzonspor, oyuncuları için yurt dışından gelecek teklifleri bekliyor. Başta kaleci ve kaptan Uğurcan Çakır olmak üzere, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Cornelius, Dorukhan ve Nwakaeme olmak üzere birçok oyuncusu Avrupa’nın çeşitli kulüpleri tarafından mercek altına alınan bordo- mavililerde gelecek teklifler tek elden yürütülecek.

Bu konuda yönetim kurulunun tam yetki verdiği başkan Ahmet Ağaoğlu, teklifler konusunda dikkatli davranacak. Geçen sezon Abdülkadir Ömür için teklif edilen 20 milyon euroluk teklifi geri çevirdiği bilinen başkan Ağaoğlu’nun bu kez ince eleyip sık dokuyarak teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda transferi şekillendireceği öğrenildi.

Konsantrasyon bozulmayacak

Trabzonspor’un liderliğinde en büyük pay sahiplerinin başında gelen Uğurcan Çakır ile ilgili İngiltere başta olmak üzere Avrupa’nın çeşitli kulüplerinden yapılan teklifleri değerlendiren Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun temsilcilere Trabzonspor’un konsantrasyonun bozulmaması için Mart ayından önce görüşme yapmayacağını söylediği öğrenildi.

  • Başkan Ağaoğlu’nun, milli kaleci için Türkiye’den hiçbir temsilci ile muhatap olmayacağını, transfer için direkt kulüp temsilcileri veya kulüplerin profesyonelce çalıştığı menajerlik ofislerinden yetkililerle görüşeceği belirtildi. Başarılı file bekçisi için başkan Ahmet Ağaoğlu’nun taban fiyatı ise 20 milyon euro. Mart ayına kadar Uğurcan Çakır’ın performansı rakamın daha da yükselmesinde büyük rol oynayacak.

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