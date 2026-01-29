Trabzonspor Umut Nayir'i transfer etti

Bordo-mavililerden yapılan KAP bildirimi şu şekilde;

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Umut Nayir ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 1,5 + 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır."