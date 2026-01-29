Trabzonspor Umut Nayir'i transfer etti

Ara transfer döneminin sonlarına doğru Trabzonspor, son olarak TÜMOSAN Konyaspor forması giyen Umut Nayir'i renklerine bağladı.
"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Umut Nayir ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 1,5 + 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır."
Trabzonspor, tecrübeli forvet ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandı. Bu sezon oynadığı 21 karşılaşmada 8 gol atıp, 4 asistlik performans sergiledi.